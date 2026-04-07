Bolsa mexicana retrocede ante plazo límite de EU a Irán para abrir el estrecho de Ormuz

Las bolsas de valores de México negocian con descensos la mañana de este martes. Los índices accionarios locales bajan por segundo día en un mercado nervioso, cerca de expirar el plazo que dio Estados Unidos a Irán para abrir el estrecho de Ormuz.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, cede 0.33% a 68756.39 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), pierde 0.37% en 1,372.22.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores negocian con pérdidas. Destacan las caídas de Regional, con 3.22% a 151.82 pesos; la aerolínea Volaris, con 3.07% a 12.32 pesos, y la embotelladora Arca Continental, con 1.87% a 204.72.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con "desatar el infierno" sobre Irán a menos que abra el estrecho de Ormuz, un paso clave para el comercio del petróleo, antes de las 20:00 horas ⁠del este de Estados Unidos, presionando al mercado.