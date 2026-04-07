Vivienda se mantendrá como prioridad en el presupuesto del 2027

El sector de la vivienda se mantendrá en el 2027 como una de las apuestas del gobierno en materia de desarrollo de infraestructura, de acuerdo con lo proyectado por la Secretaría de Hacienda en los Pre Criterios Generales de Política Económica del próximo año.

De acuerdo con el documento, publicado hace algunos días, el programa Vivienda para el Bienestar será uno de los catalizadores del Plan de Inversión en Infraestructura, el cual prevé una derrama de 5.6 billones de pesos entre el 2026 y el 2030.

En este escenario, Hacienda proyecta para el próximo año un presupuesto de 34,608 millones de pesos para el programa de Vivienda Social, es decir, prácticamente los mismos recursos de este año en términos reales.

Según el documento, este programa —operado por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi)— generará derrama económica y efectos multiplicadores sobre la construcción y los servicios inmobiliarios, mediante la edificación de 400,000 viviendas, como parte de la meta de 1.8 millones de hogares prevista para el presente sexenio dentro del esquema Vivienda para el Bienestar.

“Continuarán los apoyos para remodelaciones y ampliaciones, frecuentemente complementados con recursos de los hogares, lo que potenciará su impacto sobre la actividad constructiva. Adicionalmente, avanzará el proceso de regularización de títulos de propiedad, fortaleciendo la certeza jurídica y la posición patrimonial de los hogares”, señala el documento.

Incrementos sustanciales

A partir del 2025, el presupuesto del programa de Vivienda Social ha crecido de manera significativa. Para ese año recibió una partida de 32,117 millones de pesos, es decir, 6.6 veces más que los 4,848 millones de pesos asignados en el 2024.

Para el 2026, el monto asignado asciende a 33,474 millones de pesos, con el fin de apoyar la edificación de 500,000 viviendas que le corresponden a la Conavi durante el presente sexenio.

El segmento poblacional atendido por la Conavi está compuesto por personas no afiliadas a un esquema de seguridad social, especialmente jefas de familia, adultos mayores e indígenas, que perciben menos de dos salarios mínimos mensuales.

El esquema ofrece financiamiento a tasa cero para la adquisición de viviendas de hasta 60 metros cuadrados con servicios.

Gasta la mitad

Si bien la partida presupuestaria del programa de Vivienda Social ha aumentado en los últimos años, la ejecución del gasto ha sido menos dinámica.

De acuerdo con el sitio Transparencia Presupuestaria, durante el 2025 se ejerció 56.5% del presupuesto asignado a este programa operado por la Conavi.