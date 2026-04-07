Viajes con propósito: experiencias, conciertos y cultura están redefiniendo la forma de viajar

Desde hace varios años, el tomar unos días de vacaciones para salir de viaje ya no responde únicamente al buscar descanso en un lugar tranquilo, actualmente ya hay más motivos para conocer nuevos destinos.

En 2026, cada vez más viajes se organizan alrededor de una razón específica —un concierto, un festival, una experiencia gastronómica, una cita cultural o deportiva— y esa motivación no solo redefine el itinerario, sino también la disposición a gastar, la anticipación con la que se planifica y el valor que se le asigna a todo el viaje. Ya no se viaja solamente para salir de la rutina; se viaja para vivir algo que justifique el desplazamiento.

De acuerdo con el World Tourism Barometer de ONU Turismo, en 2025 se registraron 1.52 mil millones de llegadas internacionales, un 4% más que en 2024, lo que marca un nuevo récord en la etapa posterior a la pandemia.

El propio informe señala que en muchos destinos los ingresos turísticos crecieron más rápido que las llegadas, señal de que el sector no solo recibe más viajeros, sino viajeros dispuestos a gastar más cuando encuentran razones claras para hacerlo.

El comportamiento del consumidor confirma esta transformación. El World Economic Forum (WEF) lo explica bien al analizar el auge de los eventos en vivo como motivadores de viaje: dos tercios de las personas entre 18 y 35 años consideran más satisfactorias las experiencias en vivo que comprar un objeto del mismo valor, y 62% dice que planea gastar más en experiencias que en posesiones durante los próximos 12 meses. No es solo una preferencia generacional; es una señal de reorganización del consumo. El viaje deja de competir con otros destinos y empieza a competir con otras formas de inversión emocional.

“Estamos viendo que el viaje deja de ser una pausa y se convierte en una extensión de la identidad”, explica Carolina Trasviña, client services director Travel & Hospitality en another. “Las personas no viajan solo para cambiar de lugar; viajan para conectar con algo que les importa, algo que quieren vivir y también contar. El evento o la experiencia es el detonante, pero el verdadero motor es emocional”.

Eventos

Grandes eventos como la Copa Mundial de la FIFA 2026 actuarán como catalizadores clave del turismo global. Pero más allá de este tipo de justas deportivas, el fenómeno se expande con fuerza desde la cultura pop.

Las giras internacionales de artistas como Bad Bunny o el regreso de bandas legendarias como Oasis no solo generaron demanda musical: reorganizan el turismo. Fans que cruzan fronteras, ciudades que alcanzan ocupaciones máximas y destinos que se posicionan globalmente durante días o semanas.

Lo mismo ocurre con eventos culturales consolidados como el Oktoberfest en Alemania o tradiciones como el Día de Muertos en México, donde la experiencia cultural se convierte en el eje del viaje. En todos estos casos, el patrón es consistente: el evento no es una actividad dentro del itinerario, es la razón del desplazamiento.

Esto introduce un cambio estructural en la industria. El turismo ya no se organiza únicamente por destinos, sino por momentos. El valor ya no está únicamente en “ir a una ciudad”, sino en lo que esa ciudad habilita: ver una gira internacional, vivir un festival, asistir a una feria, seguir una ruta culinaria, participar de una comunidad temporal. En otras palabras, el relato precede a la logística.

“Los eventos hoy funcionan como detonadores de movimiento económico y cultural al mismo tiempo”, agrega la experta en hospitalidad de la agencia de comunicación estratégica another. “No solo traen personas, traen atención global. Y esa atención, bien gestionada, se convierte en valor sostenido para el destino”.

Más inversión, más intención

El viaje con propósito tiene impactos muy concretos para la industria. Cuando alguien viaja por una razón clara, el comportamiento cambia: reserva antes, tolera tickets más altos, extiende estadías, consume más experiencias complementarias y construye un recorrido más integrado.

El WEF añade que el 84% de los turistas internacionales que viajan motivados por eventos aprovecha para explorar nuevos lugares, y 30% afirma que planea regresar. Eso quiere decir que el evento no solo mueve la primera visita; puede convertirse en puerta de entrada a una relación futura con el destino. La experiencia, entonces, no es un gasto puntual: es una plataforma de adquisición y, potencialmente, de fidelización.

¿Qué implica para marcas y destinos?

Este nuevo escenario obliga a repensar la estrategia turística desde una lógica distinta. Para marcas y destinos, esto obliga a replantear la estrategia. Ya no alcanza con vender habitaciones, vuelos o paquetes. Hay que construir ecosistemas de experiencia: propuestas que integren evento, territorio, hospitalidad, gastronomía, movilidad y narrativa. El consumidor no evalúa solo disponibilidad; evalúa si el viaje tiene sentido, si vale la pena, si merece ser vivido y compartido.

“Las marcas y destinos que entienden esta dinámica dejan de vender servicios aislados y empiezan a diseñar sistemas de experiencia”, agrega Trasviña. “El valor no está en el evento en sí, sino en cómo se articula con todo lo demás: el antes, el durante y el después del viaje. Ahí es donde realmente se construye preferencia”.

Por eso, hablar hoy de viajes con propósito no es hablar de una moda ni de una subcategoría del turismo. Es hablar de una nueva lógica de demanda. Una en la que la experiencia funciona como catalizador, la emoción como justificación económica y la cultura como motor de desplazamiento.

Hoy en día el turismo ya no compite solo por geografía. Compite por significado. Y en esa nueva lógica, los viajes más valiosos no son necesariamente los más largos ni los más lejanos, sino los que responden con mayor claridad a una motivación real.