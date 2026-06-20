Colapsa vivienda en la colonia Hipódromo; muere un hombre de 30 años

Un hombre de aproximadamente 30 años de edad falleció hoy en la madrugada tras el colapso de su vivienda, ubicada en la colonia Hipódromo, Alcaldía Cuauhtémoc, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

La dependencia capitalina indicó que el percance fue a las 01:00 horas de este sábado, en el domicilio marcado con el número 61 de la avenida Chilpancingo, esquina con Tlaxcala.

Detalló que el inmueble de planta baja y un nivel de construcción antigua colapsaron a consecuencia de la filtración de agua y deterioro por el paso del tiempo.

Al lugar, arribó la titular de la SGIRPC, Myriam Urzúa Venegas, para coordinar los trabajos de los equipos de atención de emergencias, e informó que una mujer de 63 años fue rescatada y trasladada para su atención al hospital General de Balbuena, en donde se reporta estable.

Rescate de cuerpo sin vida

Con el apoyo de dos binomios caninos, uno de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y otro del Heroico Cuerpo de Bomberos (HCB), personal de la SGIRPC a través de su Célula de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas, localizaron a una segunda persona que se encontraba bajo los escombros, un hombre de entre 25 y 30 años, lamentablemente sin vida.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizará los peritajes correspondientes.

Como medida de mitigación de riesgos se retiró del inmueble un tanque estacionario de gas LP con capacidad para 1,000 litros. Asimismo, la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México, revisó predios colindantes sin encontrar afectaciones mayores.

Para permitir las labores, personal de Ecobici retiró alrededor de 20 bicicletas de una estación que se encontraba frente al inmueble.