La demanda de aviones va más rápido que la industria

La demanda mundial de aviones vive una paradoja: nunca ha sido tan fuerte la necesidad de flota nueva, pero tampoco había sido tan difícil convertir pedidos en entregas. Las aerolíneas vuelven a crecer, los pasajeros siguen viajando aun con tarifas más altas y los fabricantes tienen listas enormes de órdenes. Sin embargo, motores, componentes, talento especializado y capacidad industrial se han convertido en el cuello de botella de la aviación.

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) estima que la demanda de pasajeros crecerá más del doble hacia 2050: de 9 billones de RPK en 2024 a 20.8 billones en el escenario central, con un crecimiento anual compuesto de 3.1%. Asia-Pacífico, África y varias rutas vinculadas a mercados emergentes serán los motores del crecimiento. Para las aerolíneas, eso significa una necesidad sostenida de aviones más eficientes, más asientos y más frecuencias. Para los fabricantes, implica una presión estructural que no se resolverá tan rápido.

Airbus resume bien esta tensión. El fabricante europeo espera entregar 870 aviones en 2026; hasta mayo llevaba 262, apenas 30.1% de la meta, lo que lo obliga a entregar alrededor de 87 aeronaves por mes en la segunda parte del año. El dato es relevante porque 870 unidades superarían las 863 entregadas en 2019, último año antes de la pandemia. Pero la industria ya no opera con las condiciones de 2019: las cadenas de suministro son más frágiles, los motores tardan más y muchos proveedores trabajan al límite.

La empresa no está cruzada de brazos. Quiere llevar la producción de la familia A320 a entregas de 70 a 75 aviones mensuales hacia finales de 2027, después de moderar su calendario por retrasos en motores Pratt & Whitney. Para ello ha desplegado equipos con sus proveedores, sistemas de alerta temprana -los llamados watchtowers- y apoyos financieros, logísticos y de ingeniería. También está ampliando su huella industrial. En Querétaro inauguró una expansión de 646.7 millones de pesos para fabricar puertas y componentes de aeronaves A320, A321, A330 y A350; la planta pretende pasar de 500,000 a 800,000 horas de trabajo anuales.

El problema es que la demanda no espera. IATA calcula que la cartera global de pedidos supera ya 18,000 aeronaves y que la edad promedio de la flota alcanzó 15.2 años. Además, faltan más de 5,000 aviones de reemplazo más eficientes que las aerolíneas esperaban recibir. Esa escasez encarece arrendamientos, eleva mantenimiento y retrasa ganancias de eficiencia energética. En 2025, las fallas de la cadena de suministro costaron al sector al menos 11,000 millones de dólares.

La coyuntura geopolítica agrava el cuadro. Los precios del combustible presionan márgenes y vuelven más urgente renovar flotas, pero esa misma urgencia choca con fabricantes que no logran acelerar al ritmo prometido. El problema de Airbus con Pratt & Whitney por motores del A320neo es el ejemplo más visible: no falta demanda, falta capacidad confiable para materializarla.

La aviación, por tanto, no enfrenta una crisis de mercado sino de ejecución industrial. El pasajero está ahí, las rutas se justifican y el capital quiere aviones. La pregunta es quién podrá entregarlos a tiempo. El reto no es ya vender más aeronaves, sino dominar una cadena de suministro que hoy decide la velocidad del crecimiento aéreo.