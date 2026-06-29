Ven potencial para 2,500 MW adicionales en energía eólica

Si bien, las convocatorias del gobierno mexicano para permisos a privados mediante planeación vinculante y de contratos mixtos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) han logrado la adjudicación de más de 3,900 megawatts nuevos de energía eólica al 2030, la industria cuenta todavía con proyectos a desarrollar por otros 2,500 megawatts que significan 30% de la capacidad eólica que hoy opera en el país.

Mauricio Herrera, director adjunto de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee), explicó que México enfrenta una creciente demanda de electricidad limpia impulsada por el desarrollo industrial, la relocalización de cadenas productivas, la digitalización de la economía y la expansión de los centros de datos, lo que exige ampliar la capacidad de generación y fortalecer la infraestructura eléctrica del país.

En el Seminario sobre regulación, inversión mixta y transición energética organizado por la Amdee en la Ciudad de México, consideró que las convocatorias han reactivado fuertemente la actividad del sector; sin embargo, los plazos de inversión al 2027 y de operación al 2029 demandan una sincronía perfecta entre la ampliación de la red nacional de transmisión, certidumbre en la operación del mercado eléctrico mayorista, agilización de trámites burocráticos.

Es así que como pendientes para la industria en su conjunto se debe promover una agenda de incremento de la información disponible y predictibilidad, y apoyar un esfuerzo continuo de inversión en la Red Nacional de Transmisión, así como aprovechar aún más la competitividad de los costos de la tecnología eólica para alcanzar las metas de descarbonización.

“Impulsar la cartera de proyectos en desarrollo que al momento alcanza cerca de 2,500 megawatts en zonas como Baja California, Yucatán, Nuevo León y Campeche”, expuso como siguientes pasos que debe dar la industria en su conjunto, ya que todavía falta la publicación de bases del mercado, manuales de operación, disposiciones administrativas y lineamientos específicos.

Actualmente, la industria eólica mexicana suma 8,131 megawatts de capacidad instalada, opera 76 parques eólicos distribuidos en 16 estados, genera más de 10 mil empleos y produce electricidad suficiente para abastecer aproximadamente 12.1 millones de hogares, evitando además la emisión de 9.59 millones de toneladas de CO2 cada año.

Para la Amdee, la planeación vinculante, establecida en la Ley del Sector Eléctrico consolida una visión de largo plazo que define con precisión las necesidades de generación, transmisión e infraestructura, este mecanismo se convierte en el medio para brindar certidumbre a las inversiones en energía limpia y asegurar la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.

Enrique Guzmán Lara, socio de ENIX, profundizó en los alcances de la planeación vinculante y de los nuevos esquemas de inversión mixta como instrumentos para acelerar el desarrollo de infraestructura eléctrica. Explicó que estos mecanismos buscan alinear el crecimiento de la generación con las necesidades reales del Sistema Eléctrico Nacional, brindar mayor certidumbre a los proyectos y fortalecer la coordinación entre el Estado y la inversión privada.

De acuerdo con la información presentada, las convocatorias podrían traducirse en 13 nuevos proyectos eólicos, con aproximadamente 4,000 MW de nueva capacidad y una inversión de entre 5,000 y 6,000 millones de dólares durante los próximos años.

Actualmente, la industria eólica mexicana suma 8,131 megawatts de capacidad instalada, opera 76 parques eólicos distribuidos en 16 estados, genera más de 10,000 empleos y produce electricidad para abastecer aproximadamente 12.1 millones de hogares.