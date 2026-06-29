Presidentes de EU y Canadá perfilan conversación sobre el T-MEC

Los gobiernos de Estados Unidos y Canadá perfilan una reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, para abordar la revisión conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Mientras México ha avanzado en resolver o diagnosticar algunos asuntos bilaterales con Estados Unidos para prolongar este acuerdo comercial, Canadá se ha mantenido al margen de las negociaciones, tanto con México como con Estados Unidos.

Los gobiernos de las tres naciones definirán este miércoles si individualmente quieren prolongar el tratado por 16 años o iniciar revisiones anuales para evitar que el T-MEC concluya en 10 años.

Pete Hoekstra, embajador estadounidense en Canadá, dijo que Canadá y Estados Unidos aún mantienen posturas distantes sobre cómo avanzar hacia la reautorización del acuerdo para un plazo de 16 años adicionales.

En una entrevista transmitida el domingo pasado por CTV News de Canadá, Hoekstra afirmó que los Estados Unidos y Canadá están “cerca de anunciar algún tipo de marco o acuerdo provisional”.

También Hoekstra hizo eco de los recientes comentarios de Carney, quien señaló que cualquier avance en las negociaciones deberá provenir de la máxima instancia gubernamental. “La próxima reunión, nuevamente, debe ser entre el presidente y el primer ministro”, declaró Hoekstra.

Por lo pronto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha indicado que participará virtualmente en la reunión del próximo 1 de julio para presentar la posición de México de extender la vigencia del T-MEC, y ha referido que en ese encuentro participará su homólogo estadounidense, Jamieson Greer.

Aunque no se ha confirmado, se espera que en esa reunión participe Dominic LeBlanc, presidente del Consejo Privado del Rey para Canadá y Ministro responsable del Comercio Canadá-Estados Unidos, Asuntos Intergubernamentales, Comercio Interno y Una Economía Canadiense.

Desde 2025, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Canadá se han intensificado debido a la imposición de aranceles estadounidenses sobre exportaciones canadienses clave. En este contexto, ambos países —junto con México— tienen previsto revisar el T-MEC, una evaluación conjunta que podría derivar en cambios significativos para el acuerdo.

Dado que el Congreso estadounidense promulgó el tratado mediante la Ley Pública 116-113, cualquier revisión posterior podría requerir su aprobación. Ante este escenario, el legislativo evalúa ejercer sus prerrogativas sobre la relación económica bilateral, enfocándose en la supervisión de los aranceles y en el seguimiento del proceso de revisión del tratado.

Senadores presionan a Greer

Entre tanto, un grupo de ocho senadores estadounidenses está presionando a Greer para que aproveche la revisión del T-MEC con el objetivo de abordar las importaciones de cultivos especializados mexicanos, alineándose con la petición que casi 80 miembros de la Cámara de Representantes hicieron el mes pasado.

El senador republicano Ted Budd encabezó el 25 de junio una carta dirigida a Greer “solicitando medidas para restablecer una balanza comercial más competitiva para los cultivos especializados estadounidenses con México”, según informó su oficina en un comunicado del 29 de junio.

Los senadores expusieron que las importaciones de frutas y verduras frescas de México han aumentado en más de 550% desde 2001, impulsadas por ventajas fundamentales en costos y regulaciones.

Argumentaron que los productores mexicanos operan con costos de mano de obra y producción significativamente menores, donde los salarios agrícolas son aproximadamente una décima parte de los niveles que prevalecen en Estados Unidos, mientras que los productores estadounidenses dependen en gran medida del programa H-2A, de mayor costo, para la mano de obra estacional.

“Sin medidas para restablecer el equilibrio competitivo, la producción de cultivos especializados se trasladará cada vez más a otros países. Les instamos a evaluar las medidas comerciales que puedan proteger a los productores estadounidenses de las presiones desleales de México”, dijeron.

Ruta de la revisión del T-MEC:

18 de marzo, 2026

Inicio de discusiones técnicas. Se revisaron opciones para aumentar la producción y el empleo manufacturero, limitar insumos ajenos al mercado en las cadenas de suministro y mejorar la seguridad económica. Lugar: Washington D.C.

20 de abril,2026

Reunión del embajador Jamieson Greer con la Presidenta Sheinbaum y el Secretario Ebrard. Se discutió la seguridad económica, reglas de origen para bienes industriales, colaboración en minerales críticos y la resolución de irritantes comerciales bilaterales. Lugar: CDMX.

28-29 de mayo, 2026

Primera ronda oficial de negociaciones. Se centraron en seguridad económica, reglas de origen automotrices, acero y aluminio, y la compatibilidad regulatoria en sectores como farmacéuticos y dispositivos médicos. Lugar: CDMX.

16-17 de junio, 2026