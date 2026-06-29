¿Caja chica del gobierno?: no, Banxico

El Banco de México no será comprador de última instancia de la deuda del gobierno federal; tampoco lo financiará, afirma el propio instituto central.

El instituto gobernado por Victoria Rodríguez difundió un comunicado oficial y una lista de 11 respuestas a preguntas frecuentes sobre el tema.

Banxico salió a desmentir la especie que se venía generando luego de la publicación hace 11 días de algunas modificaciones que el propio banco central anunció, a través del Diario Oficial de la Federación para, en términos generales, ampliar sus facultades para comprar deuda gubernamental en el mercado secundario.

Banxico responde claramente: no se trata de la aplicación de un programa de relajamiento cuantitativo o de control de la curva de rendimiento, mejor conocido por el anglicismo, Quantitative Easing (QE).

Explica que los programas de relajamiento cuantitativo o de control de la curva de rendimientos tienen como objetivo crear un régimen de liquidez abundante (en exceso a la necesaria) para el sistema financiero. Además, en algunos casos, esos programas de relajamiento son instrumentados con la compra de valores a largo plazo y a tasa fija, lo que termina por impactar a la baja las tasas de dichos valores.

En este caso, con las modificaciones recientes de Banxico, al tratarse de compras de títulos a tasa variable (Bondes F) o de corto plazo (CETES), no se afectan las tasas de largo plazo y no se puede hacer una comparación con un programa de relajamiento cuantitativo o de control de la curva de rendimiento.

En el caso de las compras que realizará Banco de México, no se busca crear un régimen de liquidez abundante, como sucede en los programas de relajación cuantitativa, sino simplemente proporcionar la liquidez necesaria para que el mercado de dinero opere adecuadamente, y propiciar que las operaciones de provisión de liquidez de corto plazo (de fondeo interbancario) se lleven a cabo a la tasa que define el banco central como objetivo operacional de la política monetaria.

De hecho, con las posibles compras de Bondes F y/o CETES (y la provisión consecuente de liquidez que esto conlleva), simplemente se estará buscando compensar un posible faltante de liquidez.

Es decir, esta será una herramienta de manejo de liquidez complementaria para manejar o compensar faltantes de liquidez, sin afectar las tasas de interés de largo plazo.

Financiamiento al gobierno: prohibido

Banxico explica por qué las operaciones de compra de deuda del gobierno mexicano por parte del instituto en el mercado secundario no implican financiamiento o compra de deuda directa al gobierno.

Refiere que el artículo 28 constitucional establece que ninguna autoridad podrá ordenar a Banxico a concederle financiamiento.

Y el artículo 9 de la Ley del Banco de México prohíbe expresamente que el instituto central compre valores directamente del gobierno federal, es decir, valores en el mercado primario, salvo en dos supuestos específicos.

La compra de valores en el mercado secundario no implica una transacción directa con el gobierno federal, sino con intermediarios financieros.

Y el artículo 11 de la Ley del Banco de México señala que los valores a cargo del gobierno federal que sean propiedad del banco central no se consideran crédito al gobierno.

En consecuencia la compra de estos instrumentos por parte de Banxico en el mercado secundario no equivale a una operación de financiamiento al gobierno federal, sino a una herramienta de gestión de liquidez del sistema financiero.

¿Qué es lo que sí cambia?

El pasado 15 de junio se emitió la Circular 8/2026 que modifica a la Circular 6/2012 que norma las subastas de Bonos de Regulación Monetaria y valores gubernamentales.

Originalmente, la Circular 6/2012 solo normaba las operaciones de venta de dichos valores.

Con las modificaciones contenidas en la Circular 8/2026, que entrarán en vigor a partir del 17 de agosto, se contempla la posibilidad de que el Banco de México realice operaciones de compra de los mencionados valores.

¿Para qué realiza Banxico estas modificaciones?

Para lograr una mayor y mejor administración de la liquidez en el mercado y garantizar que las tasas en el mercado de fondeo interbancario a plazo de un día estén lo más cercano posible al objetivo de tasa del Banco de México.

Por lo tanto, y para guardar congruencia con las operaciones de venta de valores con propósitos de regulación monetaria, el Banco de México limitará la compra de valores a la adquisición de CETES o Bondes F. Esto le brindará al banco mayor flexibilidad en el manejo de la liquidez en el mercado de dinero.

Y ¿qué propósito tiene todo esto?

El propósito es que Banxico tenga la liquidez correspondiente para alcanzar la tasa de interés interbancaria a plazo de un día, que establece periódicamente, y que actualmente es de 6.5%

Banxico busca evitar presiones que desvíen la tasa del nivel deseado.

En resumen, Banxico no será caja chica del gobierno, porque tiene prohibido constitucionalmente financiarlo, ni será comprador de última instancia de la deuda gubernamental. Y está ampliando sus herramientas para tener, además de los bancos a casas de bolsa, sociedades de inversión y Siefores.

Ese es el mensaje de Banxico. Tardío, pero necesario.

Hay que recordar que en los mercados la información es clave y, dejar pasar días completos, sin difundir toda la información necesaria, genera huecos que se llenan con interpretaciones.

Al tiempo.