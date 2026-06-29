Línea antiobesidad lidera dinamismo farmacéutico: NIQ

Los medicamentos para el tratamiento de la obesidad, la diabetes y la resistencia a la insulina, impulsados principalmente por los medicamentos GLP-1, se colocan como el principal motor de crecimiento del segmento de Sistema Digestivo y Metabolismo en México, al generar el 60% del crecimiento de esta categoría, indica un análisis de NielsenIQ (NIQ).

El estudio destaca que esta área terapéutica es la de mejor desempeño dentro del mercado farmacéutico mexicano, al registrar un alza de 20.1% en valor y aportar 27.7% el crecimiento total del canal de farmacias.

“Este avance está apalancado por tratamientos para el sobrepeso, diabetes y resistencia a la insulina (GLP-1), los cuales aportan el 60% del crecimiento de este segmento”, detalla el informe de NIQ.

Las marcas de patente concentran la mayor parte de este crecimiento, al aportar 44% del desarrollo del segmento, mientras que los medicamentos genéricos contribuyen con 5%, de acuerdo con el reporte.

El análisis también muestra que los medicamentos de prescripción o con receta médica representan 57% del valor del mercado de farmacias, lo que refleja el peso de los tratamientos para enfermedades crónicas en la industria.

Después del segmento de Sistema Digestivo y Metabolismo, el mercado farmacéutico registra crecimiento en otras áreas terapéuticas como el segmento del sistema nervioso que crece 8.8% en valor y contribuye con 9.8% del crecimiento del mercado, impulsado principalmente por antidepresivos y psicoestimulantes.

“Los antidepresivos y psicoestimulantes son los motores principales de esta área, donde los medicamentos genéricos tienen un peso significativo del 17.5%”, indica el estudio.

En tanto, los medicamentos para enfermedades cardiovasculares aumentan 7.2% en valor y aportan 9.9% al crecimiento del canal de farmacias.

En esta categoría destacan los tratamientos para controlar el colesterol, con una aportación del 25.1% y la hipertensión, con un 21.8 por ciento. Las marcas genéricas representan el 8.7% del crecimiento de la categoría.

Avanzan los OTC

Por su parte, en el mercado de productos de venta libre, que representa 22% del canal de farmacias, se reportan avances en categorías relacionadas con la prevención y el autocuidado.

Los tratamientos para el acné registran un incremento de 19.7% en valor, siendo los geles limpiadores y los parches los de mayor crecimiento. Mientras que las vitaminas aportan un 4.5% al alza de este segmento y los medidores de glucosa un 2 por ciento.

El reporte de NIQ expone que estas tendencias reflejan una mayor demanda de productos relacionados con el tratamiento de enfermedades crónicas y el cuidado de la salud.

“A nivel global, la búsqueda de salud y bienestar alimenta un mercado de 6.3 billones de dólares, con una proyección de crecimiento anual del 7.3% hacia 2028. En México, esta tendencia se mantiene firme conforme el consumidor asume parcial o totalmente la responsabilidad financiera de su cuidado personal y médico”, indica el reporte.