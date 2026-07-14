Repuntan autos seminuevos

Se vienen ajustes en el sector automotriz. Es urgente que este sector, considerado como uno de los más fuertes para la economía, tenga certeza jurídica de las reglas operativas en México, y la decisión de revisión anual del T-MEC no ayuda.

Tendrán que ser las autoridades mexicanas quienes hagan lo propio y den fortaleza en territorio nacional; seguridad al reajustar las estrategias el sistema judicial que se esperan durante 2027, y una mejora en la situación económica del país.

Además de la salida de las operaciones manufactureras que tenía Mercedes Benz en Aguascalientes en alianza con Nissan, sabemos que al interior de las compañías BMW y Audi hay análisis y observan de cerca las decisiones que se toman en México.

Dado que ambas empresas no cumplen con las reglas de contenido de T-MEC y están sujetas a aranceles del 25% desde México, en tanto, si llegaran a exportar desde Alemania el arancel es de solo 15%, así que la definición arancelaria es por demás prioridad.

El segmento que sí se visualiza crezca es el de autos usados, donde el mercado clandestino de mercados, y los carros chocolates, deberá también ser atendido con urgencia de lo contrario podremos ver una flota envejecida sin control.

No obstante, en este segmento de autos seminuevos las armadoras y jugadores como Kavak generan un camino importante y regulado.

Se contempla un mercado de 6 millones de operaciones de compraventa de vehículos usados anualmente, de los cuales un 30% son a través de empresas formales; distribuidores y comercios especializados en vehículos usados.

Qué en este segmento nada es 100% confiable, es una realidad, hablamos de coches de más de cuatro años que por su propia naturaleza requieren de un mantenimiento mayor, donde si bien es cierto en las mismas armadoras con vehículos nuevos existe un porcentaje considerable de autos con fallas, el segmento de seminuevos o usados, no se escapa.

Pero, hay una empresa que esta avanzando en busca de mejorar las condiciones en los autos seminuevos, hablamos de Kavak, bajo la dirección de Carlos García Ottati, cuyas instalaciones centrales se encuentran en Lerma y a donde fui como una cliente más, para conocer sus procesos, y estrategias de venta.

Explicación automatizada de los beneficios y desventajas de un auto usado, el proceso de verificación y garantía que dan en cada auto, puedes aplicar en una computadora y con toda la confianza y discreción los alcances del presupuesto que llevas como cliente, las alternativas de acuerdo con tu bolsillo y necesidades.

Pero sobre todo una pequeña oficina al interior que permite dar de baja y obtener placas, tarjetas de circulación y algún trámite adicional que por fuera puede ser más que burocrático y engorroso.

La firma hace una alianza con el gobierno del Estado de México, para poder realizar este proceso de tramitología dentro de su oficina de Lerma y busca ampliarla a sus otras oficinas.

Contrata personal que cuenta con la tecnología que le permite atender problemas de cualquier vehículo usado, que va desde lo estético hasta lo técnico.