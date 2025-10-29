Cuatroté y el crecimiento

El primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum termina con el déficit fiscal más alto de los últimos 40 años, lo que quiere decir que se gasta más de lo que se recauda, herencia que viene arrastrando del sexenio de López Obrador. Es extremadamente complicado trazar un programa de gobierno exitoso y eficiente cuando de atrás se viene cargando con una dinámica de finanzas manejadas inadecuadamente y que al final del día, no son sanas a lo que se le suma una abultada deuda que en un sólo sexenio acumulo lo que en 72 años se tenía como endeudamiento neto. Es el caso del sexenio 2024-2030 que parte de una base extremadamente endeudada, con un déficit casi imposible de controlar por el resto del sexenio y un coeficiente deuda - PIB del 53% (en 2018 era el 43%)

Con base en las predicciones más acuciosas incluyendo las oficiales, este primer año de gobierno el crecimiento será cercano a cero por lo que la cuatroté con Morena al frente no habrá generado crecimiento que siquiera sea del 1% y lo que es más serio, si se deflacta por el crecimiento poblacional la cifra es penosamente negativa con -1.4%. Infortunadamente, el segundo año de nuestra presidenta no va a ser mejor que los 7 anteriores. En el supuesto de que la relación comercial se encamine a conservar el T-MEC, la economía seguirá teniendo los malos números que hasta ahora y, es que el país prácticamente vive del comercio con EU en lo demás no hay nada que detone el crecimiento incluyendo el abultado presupuesto federal que, ascenderá a 10,1 billones de pesos. En caso contrario, si EU opta ya sea por cancelar el tratado o dejarlo como un acuerdo de aranceles simplemente la economía no levantaría el resto del sexenio por lo que con la cuatroté se habrían tenido 12 años con crecimiento negativo.

En materia económica los últimos dos gobiernos no han estado a la altura de las circunstancias y necesidades que tiene el país, menos aún han aprovechado las invaluables oportunidades que han surgido de la confrontación comercial entre EU y China. El gobierno anterior se la pasó desatendiendo la relación diplomática con EU con sus temas principales como el narcotráfico, violando el T-MEC, al mismo tiempo que le abrió la puerta a China para que llegarán miles de toneladas de productos de pésima calidad y, miles de ciudadanos chinos para operar ese comercio mayoritariamente informal e ilegal como ya es evidente, precursores químicos para la producción de fentanilo y otras drogas. Hacia adelante la población seguirá creciendo, el presupuesto cada vez alcanzará para menos, al tiempo que la deuda sube como espuma. Ningún gobierno debiera comenzar así producto de su antecesor, lamentablemente es nuestro caso, la historia ya la conocemos.