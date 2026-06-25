El Nasdaq cae, pérdidas de gigantes tecnológicas contrarrestan las previsiones de Micron

El Nasdaq bajaba el jueves, ya que las caídas de las grandes empresas tecnológicas lastraban al mercado, a pesar de que las sólidas previsiones de Micron y Qualcomm impulsaban a las acciones del sector de los semiconductores, mientras los inversores evaluaban también los datos económicos.

Las acciones tecnológicas revertían sus ganancias iniciales y caían, ya que el nerviosismo en torno al gasto de las grandes empresas tecnológicas y las expectativas de alzas de las tasas de interés seguían lastrando el mercado, a pesar de que las perspectivas de Micron y Qualcomm apuntaban a una sólida demanda de infraestructura de inteligencia artificial.

En la mañana de este jueves, el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 723.71 puntos, o un 1.39%, a 52,572.61 unidades, el índice S&P 500 ganaba 26.83 puntos, o un 0.36%, a 7,385.05 unidades, mientras que el Nasdaq Composite bajaba 112.22 puntos, o un 0.44%, a 25,364.41 unidades.

Apple cedía un 4.8%, mientras que Nvidia, Microsoft y Alphabet registraban descensos de entre el 1.5% y el 2.7%.

Micron aumentaba un 10% y superaba a Meta Platforms y a Tesla en capitalización bursátil, mientras que Qualcomm subía un 3%. Otros fabricantes de chips de memoria también registraban alzas: Sandisk se disparaba un 10%, mientras que Western Digital y Seagate Technology sumaban más de un 2% cada uno.

La preocupación por el gasto financiado con deuda de las grandes empresas tecnológicas y los temores a una política más restrictiva de la Reserva Federal han provocado una caída del mercado esta semana, con las acciones tecnológicas a la cabeza de la ola de ventas.

Por su parte, el índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE) se situó en línea con las expectativas, en el 4.1%. La cifra definitiva del PIB del primer trimestre mostró que la economía creció un 2.1%, frente a la estimación previa del 1.6%.

La caída de los precios del petróleo por debajo de los niveles anteriores a la guerra y los datos que apuntan a una economía resistente han reforzado el optimismo de que las presiones inflacionarias podrían atenuarse sin necesidad de subir las tasas de interés.

Ocho de los once principales sectores del S&P 500 anotaban subidas, lideradas por los valores industriales, que ganaban un 2 por ciento.

El índice Philadelphia SE Semiconductor sumaba un 0.7%, mientras que el sector tecnológico caía un 1 por ciento.