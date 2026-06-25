Lectura 2:00 min
Bruselas quiere someter la computación en la nube de Amazon y Microsoft a la ley digital antimonopolio
Las compañías tienen ahora un periodo para examinar las conclusiones de Bruselas y presentar alegaciones escritas si las refutan.
La Comisión Europea ha concluido de manera preliminar que los servicios en computación de las tecnológicas Amazon y Microsoft --Amazon Web Services (AWS) y Microsoft Azure-- deben ser designadas como guardianas de acceso ('gatekeepers' en la jerga comunitaria) y, por tanto, someterse a las reglas más estrictas antimonopolio de la Ley europea de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés).
Las compañías tienen ahora un periodo para examinar las conclusiones de Bruselas y presentar alegaciones escritas si las refutan, pero queda en manos del Ejecutivo comunitario tras culminar esa fase decidir si confirma o no su posición.
Te puede interesar
En caso de mantenerse la clasificación de los servicios examinados como 'gatekeeper', Amazon y Microsoft tendrán entonces un plazo de seis meses para garantizar el pleno cumplimiento de las obligaciones de la DMA.
"Es fundamental garantizar un mercado competitivo y que funcione correctamente, así como la igualdad de condiciones para todos los proveedores de servicios en la nube. Esto contribuirá a garantizar el acceso a servicios en la nube seguros, sostenibles e interoperables en Europa", ha indicado en un comunicado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario encargada de Competencia, Teresa Ribera.
Te puede interesar
En concreto, Bruselas considera que tanto AWS como Azure, el primer y segundo mayor proveedor de servicios de computación en la nube de la UE, constituyen una "importante pasarela entre las empresas y sus clientes en la UE", a pesar de que no alcancen los umbrales cuantitativos establecidos por la DMA.
Te puede interesar
Los servicios comunitarios han tenido en cuenta que ambas compañías cuentan con una base de usuarios amplia y consolidada, "y parecen beneficiarse de la fidelización de clientes y los elevados costes de cambio, además de un amplio ecosistema".
Además, les preocupa que la cartera de herramientas y alianzas en inteligencia artificial (IA) se ha convertido en un factor decisivo en la adquisición de servicios en la nube que favorece a ambas firmas.