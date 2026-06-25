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Bruselas quiere someter la computación en la nube de Amazon y Microsoft a la ley digital antimonopolio

Las compañías tienen ahora un periodo para examinar las conclusiones de Bruselas y presentar alegaciones escritas si las refutan.

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Los servicios comunitarios han tenido en cuenta que ambas compañías cuentan con una base de usuarios amplia y consolidada, y parecen beneficiarse de la fidelización de clientesarchivo

Europa Press

La Comisión Europea ha concluido de manera preliminar que los servicios en computación de las tecnológicas Amazon y Microsoft --Amazon Web Services (AWS) y Microsoft Azure-- deben ser designadas como guardianas de acceso ('gatekeepers' en la jerga comunitaria) y, por tanto, someterse a las reglas más estrictas antimonopolio de la Ley europea de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés).

Las compañías tienen ahora un periodo para examinar las conclusiones de Bruselas y presentar alegaciones escritas si las refutan, pero queda en manos del Ejecutivo comunitario tras culminar esa fase decidir si confirma o no su posición.

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En caso de mantenerse la clasificación de los servicios examinados como 'gatekeeper', Amazon y Microsoft tendrán entonces un plazo de seis meses para garantizar el pleno cumplimiento de las obligaciones de la DMA.

"Es fundamental garantizar un mercado competitivo y que funcione correctamente, así como la igualdad de condiciones para todos los proveedores de servicios en la nube. Esto contribuirá a garantizar el acceso a servicios en la nube seguros, sostenibles e interoperables en Europa", ha indicado en un comunicado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario encargada de Competencia, Teresa Ribera.

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En concreto, Bruselas considera que tanto AWS como Azure, el primer y segundo mayor proveedor de servicios de computación en la nube de la UE, constituyen una "importante pasarela entre las empresas y sus clientes en la UE", a pesar de que no alcancen los umbrales cuantitativos establecidos por la DMA.

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Los servicios comunitarios han tenido en cuenta que ambas compañías cuentan con una base de usuarios amplia y consolidada, "y parecen beneficiarse de la fidelización de clientes y los elevados costes de cambio, además de un amplio ecosistema".

Además, les preocupa que la cartera de herramientas y alianzas en inteligencia artificial (IA) se ha convertido en un factor decisivo en la adquisición de servicios en la nube que favorece a ambas firmas.

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