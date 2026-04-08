Apotex vende a Neolpharma su planta en Toluca de ingredientes APIs

Un interesante y oportuno acuerdo que refuerza la manufactura farmacéutica nacional acaban de firmar la canadiense Apotex y la mexicana Grupo Neolpharma. Es la compra-venta de una fábrica de ingredientes para medicamentos, operación que se alinea plenamente con los objetivos del Plan México impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual busca impulsar la producción local de insumos estratégicos y atraer inversión a través del nearshoring en sectores de alto valor agregado como el farmacéutico.

Se trata de la planta Signa en Toluca, Estado de México, especializada en ingredientes farmacéuticos activos (APIs por sus siglas en inglés) que hasta ahora operaba Apotex; pasa a manos de Neolpharma como un activo de alto valor estratégico, que opera bajo las mejores prácticas (GMP) y cuenta con aprobaciones regulatorias de primer nivel, lo que posiciona a México como un actor más competitivo en la cadena farmacéutica global.

La información la adelantaron a este espacio André Luiz Soresini, director general de Apotex en México, y Diego Ocampo Gutiérrez de Velasco, vicepresidente de Tecnología en Neolpharma, quienes precisaron que la transacción incluye la transferencia completa de tecnología de más de 200 principios activos. Dicha planta es la cuna, por ejemplo, de la atorvastatina que Apotex utiliza para fabricar más de 2,000 millones de tabletas al año destinadas a Estados Unidos y Canadá. Tal contrato de suministro sigue vigente, de modo que Neolpharma continuará exportando este API clave desde México, manteniendo las certificaciones internacionales de la FDA, Health Canada, EMA, Japón y otras autoridades regulatorias.

Para Neolpharma, esta adquisición acelera su estrategia de integración vertical. El anuncio, representa la segunda operación de este tipo entre ambas compañías. A finales de 2024, Neolpharma ya había comprado otra planta de APIs de Apotex en Morelos. Con la integración de Toluca, el grupo mexicano suma ahora tres sitios productivos de materias primas farmacéuticas: Toluca, Morelos y Ecatepec. Con más de 15 años de experiencia en manufactura de APIs, el grupo mexicano podrá ampliar la producción local, reducir costos y ofrecer medicamentos de calidad a precios más accesibles.

Aunque México todavía depende en gran medida de las importaciones de principios activos —principalmente de China—, esta alianza permite sustituir importaciones en moléculas clave y alcanzar el 100% de cobertura interna en varios de ellos. Se combina así producción nacional con importaciones estratégicas, lo que genera mayor flexibilidad y resiliencia en la cadena de suministro.

En un contexto de tensiones geopolíticas globales, nos comenta Diego, este tipo de acuerdos contribuye a disminuir la vulnerabilidad del país -y de la región de Norteamérica- frente a disrupciones externas en el abastecimiento de ingredientes esenciales para los medicamentos genéricos, que hoy representan la mayor parte del consumo farmacéutico en la región.

Apotex, por su parte, subraya André, mantiene y refuerza su compromiso con México. La empresa canadiense decidió concentrarse en sus activos esenciales —principalmente productos terminados— y encontró en Neolpharma el socio ideal para garantizar el suministro de APIs con los más altos estándares de calidad. Lejos de reducir su presencia, Apotex este año generará una derrama económica superior a los 850 millones de pesos y alcanzará un récord de producción de 74.75 millones de unidades en su planta de productos terminados en Ciudad de México, destinadas al mercado mexicano y a otros 9 países de Latinoamérica. Conserva su sede regional, su operación industrial y más de 500 empleos directos, sin cambios.

No aceptaron dar el monto de la operación argumentando que aún están en ajuste algunos detalles; los directivos de ambas compañías coincidieron en que el mayor valor de la operación radica en la sostenibilidad continental de la cadena de suministro de medicamentos y en la contribución directa a la salud de millones de pacientes. La transacción fue recién informada al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y al de Salud, David Kershenobich; Neolpharma espera el dictamen de competencia sin prever obstáculo alguno pues en este renglón de APIS México es altamente dependiente del exterior, y más bien necesita sustituir importaciones.

Esta alianza entre la principal empresa canadiense con larga trayectoria en México y uno de los principales grupos farmacéuticos mexicanos ejemplifica cómo la colaboración binacional puede traducirse en mayor soberanía sanitaria, empleos calificados, transferencia de conocimiento, exportaciones y acceso a medicamentos confiables. En tiempos de nearshoring y reconfiguración de cadenas globales, proyectos como éste fortalecen las cadenas de valor farmacéuticas entre Canadá, México y Estados Unidos, en sintonía con la renegociación del T-MEC y con los esfuerzos regionales por reducir la dependencia de importaciones y construir cadenas de suministro más resilientes.

Ahora irá comitiva mexicana a Canadá

¿Recuerdan la comitiva de autoridades canadienses y más de 300 empresarios de ese país a México en febrero? Eso fue posterior a una visita del primer ministro de Canadá, Mark Carney, en septiembre. Bueno, pues ahora, en reciprocidad, México dará continuidad a esos esfuerzos de colaboración bilateral y mayor relación comercial, asistiendo a una próxima reunión planeada para mayo en Canadá. Acudirá una comitiva mexicana de autoridades y más de 100 empresarios mexicanos, incluidos del sector farmacéutico. Y por el lado de salud, Apotex funge como vínculo para una agenda estratégica que impulse aún más esta relación que no es solamente bilateral, sino regional, porque -como dice André- es Canadá y México aportando a Norteamérica. La idea es avanzar en una agenda común de nearshoring, transferencia tecnológica y fortalecimiento de las cadenas de suministro regionales en el sector salud.

Koltin adquiere Last Mile Care para atención médica al hogar

Impresionante el crecimiento de Koltin. En 2022 incursionó en el mercado de seguros médicos para personas mayores, y va veloz a convertirse en una plataforma de salud enfocada a ese segmento. Anunció la adquisición de Last Mile Care, que significa ´cuidados de última milla´ , empresa mexicana especializada en atención clínica a domicilio, incluyendo infusiones, terapias y cuidados post hospitalarios en el hogar. Lo interesante es que con este paso se busca reducir los costos hospitalarios que es donde el sistema está atorado. Los fundadores de Last Mile Care -Mateo Hernández Romieu y Bernardo Alarcón Jiménez- se incorporan a Koltin como vicepresidente de Innovaciones para el Paciente y líder de Atención de Última Milla, respectivamente. Koltin fortalece así su modelo preventivo, continuo e integrado, reduciendo hospitalizaciones y readmisiones, además de disminuir riesgos de infecciones nosocomiales, y por ende mortalidad, especialmente en adultos mayores. Una vez más Eduardo O. Reynaga y Carmen Rosillo, capitanes de Koltin, demuestran que entienden el mercado de atención médica en México.

Servicio Universal de Salud, se ve que sí tienen la intención

La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a mostrar ayer en la mañanera su intención de avanzar hacia la unificación real del sistema de salud a través del Servicio Universal. Lo que sí, reconoció que será una unificación incompleta pues quedarán fuera los 8 estados no adheridos al IMSS Bienestar. El anuncio del intercambio de información entre IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, junto con la creación de una “caja de compensación” automática para transferir recursos entre instituciones, es un avance importante y necesario. Habrá que ver cómo logran esta integración sin homologar los paquetes de cobertura, que hoy son muy diferenciados entre instituciones. Otro desafío será mapear con precisión la enorme duplicidad existente, pues miles de mexicanos están cubiertos por dos o más organismos públicos de salud. Solo con transparencia total y verdadera colaboración entre IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar se podrá avanzar de forma efectiva. Lo que no dicen es cuánto del presupuesto dedicarán a este esfuerzo. El tiempo dirá si el mecanismo funciona en la práctica.

Hospital Xoco, la brecha entre el anuncio oficial y la realidad

Aunque IMSS Bienestar asegura que el Hospital Xoco opera normalmente, el personal del nosocomio describe una situación muy distinta. Siendo referente nacional en atención de urgencias médicas, traumatismos graves y cirugías de alta complejidad, hoy este centro es uno de los 8 hospitales en remodelación en Ciudad de México, y no recibe pacientes de emergencia de forma directa desde febrero. A lo largo de sus más de 64 años, se ha consolidado como un centro de especialidad para personas sin seguridad social, funcionando bajo una política de cero rechazos. Actualmente cuenta solo con dos camas operativas en urgencias, un filtro básico y servicios provisionales; carece de rayos X, tomografía y laboratorio completos, y tiene restricciones serias de oxígeno. Si bien su centro de regulación de urgencias ya pasó al C5 de Seguridad Pública, su función hoy se reduce a recibir traslados de otros hospitales saturados para desahogarlos. La obra en Xoco concluiría en junio, con miras al Mundial 2026, pero hoy la diferencia entre el discurso oficial y la realidad operativa es evidente.