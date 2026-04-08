“Reporte de ONU no refleja la realidad”

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JCP) de la Cámara de Senadores, Ignacio Mier Velazco, informó que el nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, fijará hoy en su comparecencia previa a la votación de la ratificación de su nombramiento, la posición de México sobre la decisión del Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de remitir la situación del país a la Asamblea General del organismo internacional.

Al término de una reunión privada de Velasco Álvarez con los coordinadores y vicecoordinadores de los grupos parlamentarios de Morena, PAN, PRI, MC, PVEM y PT en la Cámara Alta, Mier Velazco aseguró que el propósito fue establecer un “diálogo directo, abierto, sin ninguna cortapisa” con el funcionario recién nombrado canciller por la presidenta Claudia Sheinbaum pardo.

“Él va a continuar en estas reuniones de acercamiento, que nosotros celebramos, porque es una de las funciones sustantivas que tiene el Senado de la República, la evaluación de la política exterior de nuestro país”.

Confirmó el senador morenista por Puebla que el sucesor de Juan Ramón de la Fuente al frente de la cancillería compartió durante el encuentro a puerta cerrada una situación personal sobre desaparición forzada, y que él también tiene “un asunto que está vinculado a eso”.

Dijo coincidir con el nuevo canciller en que el informe del CED “no está ajustado a la realidad” porque redefine “el concepto de desaparición forzada en función de atribuirlo a una política del Estado, y eso es completamente alejado de la realidad y del propósito central de la Convención; y haber activado el 34 para llevarlo a la Asamblea nosotros pensamos que es exagerado…’’

Por su parte, Alejandro Murat Hinojosa, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, ante cuyos integrantes comparecerá hoy por la mañana Velasco Álvarez, afirmó que es muy claro el planteamiento del gobierno de México en el sentido de rechazar de manera absoluta que se quiera “equiparar las desapariciones del crimen organizado con acciones de desaparición del Estado mexicano. Eso no se puede aceptar en ningún momento”.

“En ningún momento el Estado mexicano tiene ningún tipo de política que acompañe cualquier tema de desapariciones. Al revés, es prevenir ese tipo de situaciones que lastiman y laceran a las familias mexicanas”.