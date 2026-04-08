Trump, “más desequilibrado que en el pasado”

Washington. Donald Trump no es precisamente ajeno al lenguaje provocador. Sin embargo, su amenaza de aniquilar la civilización iraní, junto con otros comentarios intimidatorios recientes, han llevado a sus críticos a cuestionar la salud mental del presidente estadounidense.

Hasta la mañana de ayer, antes del acuerdo de cese el fuego entre Irán y Estados Unidos, el mandatario de mayor edad en la historia de Estados Unidos había intensificado su retórica apocalíptica.

Incluso algunos de sus antiguos aliados han pedido la destitución del republicano de 79 años, tras una serie de publicaciones en redes sociales particularmente extravagantes y, en ocasiones, plagadas de exabruptos.

“No podemos aniquilar a toda una civilización. Esto es maldad y locura”, afirmó en la red social X la excongresista de extrema derecha Marjorie Taylor Greene, quien rompió con Trump el año pasado.

La mañana de ayer, Trump publicó en su red social: “Una civilización entera desaparecerá esta noche, para no volver jamás. No deseo que eso ocurra, pero es probable que suceda”.

“Realmente parece estar un poco más desequilibrado que en el pasado”, dijo Peter Loge, director de la Escuela de Medios de la Universidad George Washington.

No obstante, “esto encaja dentro de un patrón más amplio de bravuconería por parte de Trump”, añadió.

“Mi pronóstico es que, a medida que nos acerquemos a un nuevo plazo, uno más en una larga serie de ultimátums, el presidente declarará la victoria y dirá: 'He logrado sentar a Irán en la mesa de negociaciones; les concederé dos semanas más'”, comentó Loge horas antes de que la Casa Blanca anunciara el acuerdo de cese el fuego con Irán.

“Y así, dentro de un par de semanas, volveremos a ver la misma película”.

El domingo de pascua Trump dijo: “Abran el maldito estrecho, bastardos locos, o vivirán en el infierno”.