Rescatan a segundo minero

Autoridades federales y estatales lograron el rescate con vida de un segundo trabajador atrapado en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario, Sinaloa, luego de más de 312 horas de trabajos continuos en condiciones adversas.

El Comando Unificado informó que a las 13:50 horas de este martes fue localizado Francisco Zapata Nájera, de 42 años y originario de Durango, por lo que de inmediato se activaron los protocolos de extracción segura.

Dicho rescate se sumó al ocurrido el pasado 30 de marzo, cuando las brigadas lograron ubicar y sacar con vida a José Alejandro Cástulo Colín, tras más de 100 horas de labores, en lo que representó el primer avance en la emergencia minera.

Operativo complejo

Desde el accidente, según las autoridades, las labores de rescate han estado marcadas por la complejidad del terreno. La mina, con una profundidad de hasta 300 metros y más de tres kilómetros de extensión horizontal, presenta acumulación de sedimentos y niveles importantes de agua en sus túneles.

Para enfrentar estas condiciones, el Puesto de Comando Unificado implementó diversas estrategias técnicas, entre ellas el uso de sistemas de bombeo para reducir los niveles de agua. Inicialmente se instaló una bomba de 25 caballos de fuerza que permitió disminuir el tirante en la zona crítica, con un desalojo de miles de litros.

Posteriormente, se optimizó el sistema mediante la instalación de una segunda línea de conducción, lo que permitió mantener un caudal de extracción de 9.5 litros por segundo, equivalente a más de 34,000 litros por hora. Además, se prevé incorporar una tercera línea para acelerar el desfogue.

Las brigadas también realizaron maniobras de descenso vertical en contraposos para retirar material y evaluar accesos alternos, así como la instalación de genéfonos, dispositivos que permiten comunicación sin necesidad de energía eléctrica, fundamentales para las tareas de exploración en el subsuelo.

Tras el rescate de dos de los mineros, las brigadas continúan con las labores para ubicar al tercer trabajador que permanece en el interior de la mina.

El Comando Unificado reiteró que los trabajos no se detendrán hasta lograr la localización de todos los trabajadores.