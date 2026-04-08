Fórmula 1 La Exhibición aterriza en México su historia global

La Formula 1 tiene su propia historia universal y un museo desmontable ha sido una de las maneras para contarla. La estrategia es que piezas icónicas que han dado vida a la competencia se pongan ante los ojos de los aficionados e identifiquen los momentos que marcaron época en este deporte.

En la Ciudad de México se encuentra “Formula 1: La Exhibición”, un viaje inmersivo producido por Round Room Live y Pathfinder, y presentada por Fever. En un área de casi 2000 metros cuadrados, los visitantes verán objetos como monoplazas, incluidos dos conducidos por Sergio Pérez (antes de Cadillac), monos de carreras originales, cascos y podrán conducir simuladores que recrean una carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Carlos Cabrera es el productor creativo de ‘La Exhibición’ charló con El Economista sobre el aterrizaje del museo en nuestro país.

“Intentamos complacer a los fans, es lo que más cuesta y lo intentamos transmitir tanto con nuestro staff y la historia global de la Formula 1 en la que hay momentos clave, pero es muy difícil contar todo, no se puede tener una habitación dedicada a cada piloto, mejor damos una historia completa con base en momentos. No es una historia rápida de la Formula 1, vamos contando momentos”.