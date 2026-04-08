Suman 101 policías asesinados en el 2026

En lo que va de 2026, al menos 101 agentes de seguridad pública han sido asesinados en México, de acuerdo con cifras de la organización Causa en Común, lo que representa una disminución frente al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 126 víctimas.

La diferencia implica una reducción de 25 asesinatos, equivalente a una caída aproximada del 19.8% en comparación con el año anterior. No obstante, en lo que va del año han sido asesinados un policía por día, en promedio.

En los días más recientes, del 27 de marzo al 5 de abril de 2026, se registraron al menos 12 homicidios de agentes en cinco entidades: Sinaloa concentró 7 casos, seguido por Estado de México (2), así como Oaxaca, Guanajuato y Colima con un caso cada uno.

A nivel nacional, los estados con mayor número de policías asesinados en 2026 son: Jalisco, con 29 asesinatos de este tipo; Sinaloa, donde se contabilizaron un total de 12; Morelos, con 10; Estado de México, con una suma de ocho víctimas, y Guanajuato con seis.

Por otro lado, según la organización de la sociedad civil, del total de víctimas en 2026, la mayoría corresponde a policías municipales, con 46 casos, seguidos por 32 elementos de la Guardia Nacional y 23 policías estatales.

Uno de los episodios más significativos del año, según las cifras de la ONG, ocurrió el 22 de febrero en Jalisco, donde fueron asesinados múltiples elementos de la Guardia Nacional en un sólo evento, lo que explica en gran medida que esta entidad encabece la lista nacional.

En contraste, durante 2025 también se registraron eventos múltiples en estados como Guanajuato, Oaxaca y Sinaloa, lo que contribuyó a que ese año acumulara una cifra mayor en el mismo periodo.

Mientras que, al considerar un periodo más amplio, entre el 1 de octubre de 2024 y el 26 de marzo de 2026, se explicó que se han registrado por lo menos 543 agentes asesinados en el país.

Casos en 2025

Además, los registros anuales de Causa en Común mostraron que durante los 12 meses del 2025 se documentaron 348 uniformados ultimados, lo que significó un aumento del 9% de los 320 casos que se presentaron durante el 2024.

Los estados con más policías asesinados a lo largo del año pasado fueron: Sinaloa, con 48, Guerrero, que sumó 39, Guanajuato, con 36 policías asesinados, Michoacán, con 34 y Veracruz, con un total de 24 crímenes de este tipo.