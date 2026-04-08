El mundo respira, hay acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Washington. Estados Unidos e Irán acordaron el día de ayer un alto el fuego de dos semanas menos de dos horas antes de que venciera el plazo que el presidente Donald Trump había fijado para que Teherán reabriera el estrecho de Ormuz o se enfrentara a ataques generalizados contra su infraestructura civil.

Tras más de un mes de ataques demoledores de Estados Unidos e Israel, Irán aceptó entablar conversaciones con Washington, que comenzarán el próximo viernes en la capital de Pakistán, para poner fin al conflicto.

Pakistán, que actúa como mediador, confirmó que Irán acordó un “alto el fuego inmediato”, según su primer ministro, Shehbaz Sharif.

Trump habló con los dirigentes de Pakistán, quienes le “pidieron que detuviera la fuerza destructiva que esta noche iba a ser enviada a Irán”.

“Sujeto a que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA Y SEGURA del estrecho de Ormuz, acepto suspender el bombardeo y ataque contra Irán por un período de dos semanas”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

“Este será un ALTO EL FUEGO recíproco”, afirmó.

Dos funcionarios de la Casa Blanca confirmaron que Israel también aceptó el alto el fuego de dos semanas y suspender su campaña de bombardeos contra Irán. Pocos minutos después del anuncio de Trump, el ejército israelí afirmó que había identificado misiles lanzados desde la república islámica hacia su territorio.

El canciller iraní, Abbas Araghchi, confirmó un paso seguro durante dos semanas para los barcos a través del estrecho de Ormuz, la vía de salida de una quinta parte del petróleo mundial, que Teherán había cerrado en represalia por la guerra iniciada el 28 de febrero.

“Si se detuvieron los ataques contra Irán, nuestras poderosas Fuerzas Armadas cesarán sus operaciones defensivas”, expresó Araghchi.

Plan de 10 puntos

Trump afirmó que Estados Unidos estaba “muy avanzado” en la negociación de un acuerdo de paz a largo plazo con Irán, que había presentado un plan de 10 puntos que él calificó de “viable”.

Según Irán, el plan incluye el levantamiento de las sanciones de larga data, la garantía del “control” del país sobre el estrecho de Ormuz y la retirada de las fuerzas estadounidenses de la región.

Además, exige que Washington acepte su programa de enriquecimiento de uranio.

Horas antes del anuncio del acuerdo, los ataques contra Irán se intensificaron, alcanzando puentes ferroviarios y viarios, un aeropuerto y una planta petroquímica. Las fuerzas estadounidenses atacaron objetivos en la isla de Kharg, donde se encuentra la principal terminal de exportación de crudo de Irán.

Teherán respondió que ya no se abstendrá de atacar la infraestructura de sus vecinos del golfo Pérsico, y afirmó haber llevado a cabo nuevos ataques contra un barco y un complejo petroquímico saudí.