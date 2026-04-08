Astronautas de Artemis II regresan a la Tierra luego de un sobrevuelo histórico

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II de la NASA volaron el lunes más lejos en el espacio que ningún otro ser humano antes, durante un sobrevuelo de la cara oculta de la Luna que reveló una superficie castigada por el bombardeo cósmico.

El estudio de seis horas del hemisferio normalmente oculto del único satélite natural de la Tierra destacó por las observaciones visuales directas de los astronautas de los "destellos de impacto" de los meteoritos que golpeaban la superficie lunar oscurecida y llena de cráteres.

Una veintena de científicos abarrotaron una sala de conferencias adyacente a la zona de control de la misión en el Centro Espacial Johnson de la NASA, en Houston, Texas, para registrar en tiempo real los fenómenos lunares presenciados por la tripulación de Artemis mientras su nave espacial Orión, del tamaño aproximado de un SUV, navegaba alrededor de la Luna a unos 402,000 kilómetros de la Tierra.

El sobrevuelo de seis horas, que se acercó hasta situarse a unos 7.4 kilómetros de la superficie lunar, tuvo lugar seis días después del inicio de un vuelo espacial que marca el primer viaje de astronautas al entorno de la Luna desde las misiones Apolo, de la época de la Guerra Fría, hace más de medio siglo.

Seis de esas misiones llevaron cada una a equipos de dos hombres a la Luna entre 1969 y 1972: los únicos 12 seres humanos que han pisado su superficie.

Artemis, sucesora del programa Apolo, tiene como objetivo repetir ese logro para 2028, antes del primer alunizaje de China, y establecer una presencia lunar estadounidense a largo plazo durante la próxima década, incluida una base lunar que sirva como campo de pruebas para posibles misiones futuras a Marte.

Aunque diseñada como un ensayo general tripulado para futuras excursiones lunares, Artemis II generó una gran cantidad de material nuevo para que los científicos lunares lo estudien, incluidos los destellos de impactos de meteoritos registrados durante el sobrevuelo del lunes, que recordaban a las chispas y los destellos de luz descritos por algunos de los astronautas del Apolo.

La tripulación de Artemis II, a bordo de la cápsula Orión desde su lanzamiento desde Florida la semana pasada, comenzó su sexto día de vuelo espacial al despertarse el lunes con un mensaje pregrabado del difunto astronauta de la NASA Jim Lovell, quien voló a bordo de las misiones lunares Apolo 8 y Apolo 13.

Nuevo récord de distancia

"Bienvenidos a mi antiguo barrio", dijo Lovell, quien falleció el año pasado a los 97 años. "Es un día histórico, y sé lo ocupados que estarán, pero no olviden disfrutar del paisaje. (...) Buena suerte y que Dios los acompañe". Horas más tarde, la tripulación, formada por los astronautas estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta canadiense Jeremy Hansen, hizo historia en los vuelos espaciales al aventurarse más lejos de la Tierra que ningún ser humano lo había hecho antes, a 406,771 km. El récord anterior, de aproximadamente 400,000 km, lo estableció en 1970 el Apolo 13 después de que un fallo casi catastrófico de la nave espacial acortara la misión, lo que obligó a Lovell y a sus dos compañeros de tripulación a utilizar la gravedad lunar para regresar sanos y salvos a la Tierra.

Tras un sobrevuelo lunar repleto de momentos memorables, los cuatro astronautas de Artemis II iniciaron su viaje de regreso a la Tierra.

El amerizaje está programado para el viernes 10 de abril, a las 20:07 horas (tiempo del este de Estados Unidos), tras una misión de aproximadamente 10 días.