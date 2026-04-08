Longevidad funcional: el paradigma para la salud global

El 7 de abril de 2026, el calendario global no solo marcó una fecha conmemorativa, sino el punto de partida de una transformación en la forma en que entendemos el bienestar. Bajo el lema "Juntos por la salud. Apoyemos la ciencia", el Día Mundial de la Salud inaugura una cruzada de 12 meses que posiciona a la evidencia científica como el escudo definitivo para proteger la vida en todas sus dimensiones.

En este marco de cooperación internacional, surge una voz disruptiva desde México que propone reformular las bases del sistema sanitario: el doctor Javier Coindreau. Como director del Centro de Ciencias Médicas de la Longevidad (CCML), su diagnóstico es claro: para salvar al sistema de salud, debemos dejar de esperar a que la gente se enferme.

El colapso del modelo reactivo

Actualmente, el mundo se rige por lo que Coindreau denomina "medicina resolutiva". Este modelo es heroico y necesario para crisis agudas —salvar a alguien de un infarto o reparar una fractura—, pero es insuficiente para gestionar el envejecimiento de la población.

"El 80% de las muertes actuales se deben a cuatro jinetes: infartos, complicaciones de diabetes, cáncer y demencia. Lo trágico es que las cuatro son prevenibles", afirma el especialista.

El objetivo de la medicina de longevidad no es simplemente añadir años al calendario, sino expandir el "healthspan": el periodo de vida transcurrido con independencia, lucidez mental y vigor físico. La ciencia ya no busca solo extender la existencia, sino asegurar que los años ganados no se vivan en una cama de hospital.

La brecha económica: invertir o gastar

Uno de los argumentos más contundentes del CCML es el financiero. La inacción tiene un costo prohibitivo que amenaza la estabilidad económica de las familias y las naciones. Mientras un protocolo para evitar eventos cardiovasculares cuesta entre 300 y mil dólares anuales, el tratamiento de un infarto agudo y sus secuelas puede superar los 120 mil dólares tan solo en el primer año.

"El sistema actual solo invierte cuando el daño ya es irreversible", señala Coindreau. Sin embargo, el médico enfatiza que la verdadera medicina de longevidad es democrática. Más allá de la tecnología de punta, sus pilares fundamentales son accesibles para cualquier persona dispuesta a tomar las riendas de su biología.

Los cuatro pilares de la longevidad biológica

Apoyado en la campaña internacional #StandWithScience, el doctor Coindreau desmitifica la longevidad. No se trata de elixires mágicos, sino de cuatro intervenciones críticas validadas por la ciencia:

Ejercicio de fuerza: es la intervención más poderosa. El músculo no es solo estética; es un órgano endocrino que previene enfermedades metabólicas.

Nutrición bioquímica: priorizar alimentos reales y eliminar el azúcar y los ultraprocesados que inflaman el organismo.

Sueño reparador: dormir entre 7 y 9 horas es un proceso activo de reparación del ADN. Sin descanso, no hay regeneración.

Gestión del estrés: el cortisol crónico actúa como un veneno. La resiliencia psicológica es vital para mantener la estabilidad de los telómeros, los protectores de nuestros cromosomas.

Resiliencia

Un aspecto innovador del enfoque del CCML es la integración de la salud emocional en la bioquímica corporal. El estrés moderno, a diferencia del estrés agudo de nuestros antepasados, es constante. Esto acorta los telómeros y desorganiza el ADN, abriendo la puerta a enfermedades como el cáncer.

Para cerrar la brecha entre "saber qué hacer" y "hacerlo realmente", el centro introduce el medical coaching. Cambiar el estilo de vida es la tarea más difícil para un ser humano; por ello, este modelo ofrece un acompañamiento que fragmenta los objetivos en pasos sostenibles, garantizando que la transformación sea permanente y no una moda pasajera.

Un futuro de corresponsabilidad

La medicina de longevidad no pretende desplazar a la medicina tradicional, sino complementarla. En un ecosistema de salud ideal, ambas convergen: la resolutiva para la emergencia inevitable y la de longevidad para evitar que la discapacidad temprana sea nuestro destino.

El mensaje del doctor Coindreau en este Día Mundial de la Salud es un llamado a la acción individual: "La ciencia contemporánea ya nos dio las herramientas; ahora nos toca a nosotros, sociedad y médicos, convertir esa evidencia en acción". El poder de cambiar el futuro de nuestra salud no está en una farmacia, sino en las decisiones que tomamos hoy.