Keiko Fujimori encabeza preferencias electorales en Perú

Lima. Al menos cuatro candidatos se encuentran en empate técnico en el segundo lugar para la elección presidencial de Perú, entre ellos el periodista y exalcalde limeño Ricardo Belmont con un sorpresivo avance en un sondeo al que tuvo acceso Reuters ayer martes, que mantiene liderando la carrera a la derechista Keiko Fujimori.

La encuesta de la firma Ipsos Perú, realizada el lunes, mostró que Belmont, de 80 años, tiene 9% de apoyo en las intenciones de voto ubicándose en el segundo lugar de la contienda, detrás de Fujimori que se consolidó primera con 16 por ciento. En el tercer lugar figura el excomediante Carlos Álvarez con 8% y en cuarto el izquierdista Roberto Sánchez con 7 por ciento.

Las cifras representan un empate técnico desde el segundo al quinto lugar en el sondeo, que mostró además que 24% aun no sabe por quien votar o que no ⁠escogería a ninguno de los 35 candidatos.

El candidato Belmont, empresario, periodista y locutor de radio, figuraba muy relegado en la encuesta previa de Ipsos la semana anterior. Belmont fue alcalde limeño durante dos periodos entre 1990 y 1995 y fue legislador entre el 2009 y 2011.

Belmont, que postuló por primera vez a la presidencia en 1995 y lidera el Partido Cívico Obras, tiene una postura nacionalista y ha criticado a los migrantes ilegales.

No se espera un ganador con más de 50% de los votos en los comicios del 12 de abril, por lo que las autoridades electorales han anticipado la segunda vuelta para el 7 de junio.