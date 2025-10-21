Acciones de GM alcanzan récord

Las acciones del fabricante automotriz estadounidense General Motors registraron ganancias de doble dígito el martes y se ubicaron en un nivel récord, después de que reportó un aumento en ventas y actualizó su guía de ganancias para 2025, además de perfilar menores pérdidas en el segmento de autos eléctricos.

Los títulos de la compañía con sede en Detroit subieron casi 15% en la jornada del martes en el New York Stock Exchange, para un precio de 66.6 dólares. Las acciones alcanzaron así su mayor valor desde que existe registro

En el tercer trimestre, GM reportó un flujo operativo ajustado de 3,400 millones de dólares, lo que, si bien implicó una caída de 18% frente al mismo periodo del año pasado, superó las estimaciones de los analistas de Wall Street, quienes esperaban 2,700 millones.

Warner Bros. Discovery, una compañía productora de contenidos de entretenimiento en Estados Unidos, dijo que su junta directiva inició una revisión de alternativas estratégicas, en medio del interés no solicitado recibido de múltiples partes, tanto por la compañía en su conjunto como por Warner Bros, por lo que está abierta a una posible venta.

Los títulos de la compañía reaccionaron favorablemente a la noticia, con una alza de 10.97% en el mercado estadounidense Nasdaq, al ubicarse en 20.33 dólares.

La junta directiva de la empresa dijo que evaluará las opciones, que incluyen continuar con su separación prevista para mediados de 2026, una transacción para toda la compañía o transacciones separadas para sus negocios Warner Bros. y Discovery Global.

Xignux y GE Vernova anunciaron que GE Vernova adquirirá el 50% restante de la coinversión de Prolec GE, una compañía que ambas empresas construyeron juntas como socios estratégicos durante más de tres décadas.

Este acuerdo responde a la Visión 2030 de Xignux y le permitirá enfocar atención y recursos en los sectores de energía y alimentos.

El acuerdo acelerará la trayectoria de crecimiento del segmento de electrificación de GE Vernova, el de mayor expansión en la empresa, al fortalecer su presencia y capacidad de atención en el mercado de América del Norte, donde la demanda de tecnologías para redes eléctricas crece rápidamente.

El empresario Fernando Chico Pardo recibió el reconocimiento “Empresario e Inversionista del Año” otorgado por la organización Forbes, durante el Foro “Economía y Negocios” en la Ciudad de México.

Chico Pardo acudió a recibir su galardón unos días después de que Citi confirmó que había desechado la oferta presentada por Grupo México, que comanda Germán Larrea, por el 100% de las acciones de, Banamex, por lo que quedó en firme su propuesta de adquirir el 25% del paquete accionario de control, para que el grupo bancario estadounidense realice una Oferta Pública Inicial en el mercado bursátil.

