Sólo como un hábil manejo de la dialéctica y la retórica política se explica que el Presidente Andrés Manuel López Obrador diga: “a mí me parece conveniente por el bien del país que haya una oposición fuerte, articulada inteligente”.

Porque hace poco, por iniciarse las sesiones de la Cámara de Diputados, el líder morenista Ignacio Mier, alentado tras una charla con el Presidente, sembró la semilla de la sospecha al decir: “creemos que es posible negociar con el PRI”.

¿Quién capitalizó y capitaliza la estupidez panista de traer a Vox? ¿Quién ha usado los prejuicios de la opinión informada para demoler a la Alianza Opositora? Vaya estilo para tener “una oposición fuerte”. Original, por decir lo menos.

¿En octubre mandan la reforma eléctrica?

Se han publicado apenas un atisbo de cómo sería la reforma eléctrica que es parte de la agenda legislativa del Gobierno de la República, como una consolidación de un proyecto que parece sólo un intento de recrear acciones exitosas del pasado.

Intento porque, y lo sabe bien Manuel Bartlett, director de la CFE y obvio le explicó a la titular de Energía como Antonio Ortiz Mena usó herramientas capitalistas para hacerse del control de las empresas privadas generadoras de electricidad.

Gano porque fue discreto, algo que parece que el régimen no quiere ser, por eso podría predecirse que la iniciativa de reforma eléctrica podrían presentarla el próximo 21 de octubre, en el 61 aniversario de aquella mexicanización.

“Construyendo futuro”, un discreto ajuste

Con energía se ha defendido el achicamiento del Gobierno Federal como resultado de la rigurosa política de austeridad presupuestal alegando - as usual-, derroche y corrupción, pero la realidad ha forzado un ajuste.

Ahora que, como dice el Presidente, gracias al apoyo del titular de Gobernación Adán Augusto López “cuenta con más tiempo”, ha escuchado, al fin, que la falta de personal ya genera cuellos de botella y retrasos que son muy costosos.

Quizá por eso, con discreción se ajustó el programa de “Jóvenes Construyendo Futuro”: los convirtieron en becarios que en todas las dependencias cubren los miles de plazas canceladas. No por callada es menos dolorosa la rectificación.

NOTAS EN REMOLINO

El inaceptable cargo de la FGR contra el reportero Daniel Blancas muestra el lado oscuro de lo que oficialmente presumen como respeto a la libertad de expresión. Mensaje que más bien parece advertencia... Criado en la frontera, comparto la sajona definición de los fallos de la Suprema Corte: “the law of the land”. Desconcierta que un libertario como el Presidente de la Suprema Corte Arturo Zaldívar proponga cancelar el derecho a la objeción de conciencia... Pues resultó que el Banco de México tuvo razón. Para disponer de la mitad de los derechos especiales de giro otorgados por el Bando Mundial, el Gobierno Federal tuvo que entregar los pesos necesarios para recibir 7 mil millones de dólares... Para que se crea de los admirados países nórdicos y su superioridad moral en temas de medio ambiente. Greenpeace reclamó a Dinamarca y a la Unión Europea la autorizada matanza de, hasta ayer 14 de septiembre, más de 1,200 delfines...Cuánta razón tuvo George Orwell al decir: “la libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere oír” ...