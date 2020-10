El sector de telecomunicaciones mexicano ha tenido durante el último mes como uno de sus principales temas de discusión la propuesta para modificar la ley de derechos. El objetivo de esta medida es incrementar la recaudación que recibe el gobierno de parte de los operadores de servicios móviles por la utilización de espectro radioeléctrico.

Como era de esperar, esta iniciativa de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha logrado lo que pocas veces sucede en la industria de telecomunicaciones: unir a todas las principales voces mediáticas del sector en contra de esta iniciativa. Entre las explicaciones de esta negativa encontramos argumentos que se centran en el precedente negativo que se estaría imponiendo hasta a la violación a la ley de derechos que implica la decisión del gobierno. En fin, no ha sido vista con buenos ojos esta medida dirigida a incrementar las arcas del gobierno.

Ante esta realidad, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) emite un estudio en el que explica como las medidas propuestas por el gobierno realmente implican un incremento en al menos 60% el precio que se cobraría por espectro radioeléctrico en México en relación con otros cuarenta mercados. En otras palabras, los datos provistos por el gobierno (que no identificaban los mercados utilizados para su comparación) estaban errados.

Como era de esperar la reacción a la publicación del IFT fue positiva, el ente regulador había demostrado una vez mas su independencia y entregado a la población datos que justificaban su posición. Sin lugar a duda un acto que ojalá fuese posible de emular en más de un mercado latinoamericano, pues desgraciadamente la autonomía es una cualidad muy escasa en la región.

Sin embargo, una vez decidimos olvidarnos de los formalismos y dejamos a un lado ese incomodo detalle centrado en quién tiene la razón nos encontramos con un gobierno que necesita incrementar sus recaudaciones. Ante esta realidad el mercado de telecomunicaciones queda en un segundo plano y las palabras de la industria o del ente regulador llegan a importar poco. Hay que cuadrar el presupuesto y aparentemente los valores pagados por concesiones de espectro radioeléctrico en otros países convierten a las frecuencias identificadas por el IFT a ser asignadas en los próximos años como la mina de oro que tan desesperadamente necesitaba el gobierno.

La mala noticia, si es que nadie les ha avisado a las autoridades, es que el gran incremento en espectro asignado para servicios móviles que se ha visto en México en los pasados años hace que no haya una urgencia por parte de los operadores en obtener nuevas concesiones. Sobre todo, cuando en casos extremos podrían recurrir a comprar capacidad de un operador mayorista cuya existencia tiene rango constitucional.

El problema es que, si los operadores móviles a los que le interesa obtener espectro para ofrecer servicios móviles deciden abstenerse de participar en cualquier proceso de asignación de este activo, el gobierno continuara sus esfuerzos por incrementar su recaudación. ¿Se imaginan lo que pasaría en el mercado si se les ocurriera comenzar a contemplar otros servicios que dependen de espectro radioeléctrico para intentar cuadrar el presupuesto? Por ejemplo, si se observa el precio por MHz que pagan los operadores de servicio móviles en México con el que pagan los operadores satelitales (por servicios distintos) la relación es de 37 a uno. O sea, por cada peso que pagan los operadores satelitales por un MHz de espectro los operadores móviles pagan más de 35 pesos.

Obviamente son mercados distintos con estructura de costos distintos, pero si a los operadores móviles se les ocurre argumentar que algunas flotas satelitales ofrecen servicio móvil entonces, ¿cómo evitar que el gobierno les decida incrementar el monto a pagar por el espectro utilizado?

Si pensamos que la cantidad de espectro asignado a todos los operadores móviles de México no alcanza los 600 MHz mientras que el asignado a las flotas satelitales supera los 10,000 MHz, cualquier cambio brusco en la recaudación tendría un impacto enorme en los costos operativos del sector satelital. Por suerte, esta industria por ahora no ha manifestado interés en entrar al mercado masivo celular por lo que un incremento en el precio a pagar por MHz no tiene justificación.

De cambiar su acercamiento al mercado, en una administración hambrienta por efectivo y con poco interés en la transformación digital, podría significar una sentencia de muerte para los operadores satelitales al ser obligados a pagar lo mismo que pagan los operadores móviles. La otra alternativa, poco probable, sería un respiro para los operadores móviles que ven su precio equiparado con el de los operadores satelitales.

Lo que queda claro es que ante el hambre cualquier sorpresa es posible y la administración del presidente Lopez Obrador tiene bastante hambre de efectivo y las telecomunicaciones inalámbricas son un plato suculento.