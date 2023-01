UNAM: ¿resistirá el asedio la autonomía?

Desde Palacio se usa el caso del plagio de tesis por la ministra Yasmín Esquivel como ariete para arremeter contra la autonomía de la UNAM, hasta hoy muralla insalvable para el régimen lopezobradorista.

Quizá vean como rollo mareador explicar que la autonomía permite a maestros y académicos enseñar, conocer y discutir, en plena libertad, todas las formas de pensamiento y conocimiento, sin presiones políticas ni económicas.

La muralla de la autonomía sólo cederá si hay universitarios dispuestos a ser de caballos de Troya que desde adentro la derrumben. Infausto que universitarios traicionaran a la UNAM y ofrendaran la autonomía para realizarse como lacayos del poder.

México necesita cabildear reforma migratoria

Cumple bien la Secretaria de Economía Raquel Buenrostro el encargo de recordarles a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá cuánto necesitan la mano de obra mexicana y urgirles a una reforma migratoria.

Las declaraciones, empero, parecen propaganda destinada a las clientelas electorales del gobierno, pues, aunque la Casa Blanca acepta que debe reformar su sistema migratorio, hoy es políticamente inoportuno.

Sería distinto si la gran red de consulados, coordinados por el embajador, Esteban Moctezuma, cabildeara el tema con los grupos de interés norteamericanos beneficiarios de una reforma migratoria. Eso sería cabildear en Estados Unidos y, lamentablemente, es muy caro.

Lula descuadra la política exterior mexicana

En Buenos Aires, al acudir a la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva ofrece al argentino Alberto Fernández discutir una unión comercial.

Con eso, Lula exhibe ante la Celac la zanahoria de reforzar la unidad, con conocimiento suficiente de la realidad sudamericana, pues fue uno de los jefes de Estado que la fundaron en el 2010.

Fortalecer al Mercosur con eventual acuerdo comercial con la emproblemada Argentina permite a Lula recuperar liderazgo en el sur del continente, fortalecerse ante la oposición brasileña y presentarse como interlocutor válido para Washington.

Notas en remolino

Una paradoja que fortalecer la democracia laboral la STPS reciba recursos estadunidenses aportados por una ONG fachada de la AFL-CIO, la gran central obrera de Estados Unidos... Ayer 23 de enero, los ministros de la Suprema Corte no sumaron los votos suficientes y no pudieron declarar inconstitucional la ley electoral del Estado de México que reglamenta los gobiernos de coalición convenidos por la Alianza Opositora... Poca atención a la primera gran peregrinación del año a la Basílica de Guadalupe. El mensaje central del Arzobispo de México Carlos Aguiar Retes fue pedir oraciones “para poner fin a la violencia”... La objeción presidencial a cambios a la ley de Tribunales Agrarios es que exija a quienes lo integren cumplir con el requisito de tener un mínimo de cinco años de experiencia en materia agraria. Ya sabemos, ya, la experiencia no importa, importa la lealtad... Riesgoso usar “reventadores” ayer 23 de enero, contra la conferencia de prensa del panismo en las escalinatas de la Suprema Corte. ¿Esa será la tónica de las campañas electorales morenistas que vienen... Inmortal la sabiduría de don Francisco de Quevedo: “La hipocresía exterior, siendo pecado en lo moral, es grande virtud política” ...