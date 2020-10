En el desplome que ha mostrado este año el rubro automotriz, el negocio de camiones, autobuses y tractocamiones no se ha salvado. La ANPACT de Miguel Elizalde y AMDA que dirige Guillermo Rosales proyectan para el cierre del 2020 ventas de sólo 26,000 unidades, o sea una caída del 20% vs 2019 y a gran distancia de los 57,000 vehículos del 2007, récord que se alcanzó hace 13 años.

Además, la expectativa para 2021 dada la falta de estímulos de SHCP de Arturo Herrera, apunta a un ligero rebote que con mucho llevará las ventas a 30,000 unidades.

Es público que en el presupuesto 2021 no hay contemplados recursos para retomar el Programa de Renovación Vehicular, éste que se instrumentó del 2003 al 2017.

Ayer durante el 4° Foro 2020 “Arrendamiento ruta ascendente” que organizó la Asociación Mexicana de Arrendadores de Vehículos que preside Mauricio Medina se enfatizó que esta situación se da no obstante que la antigüedad promedio del autotransporte federal es de casi 19 años y el parque de los estados es aún más obsoleto.

Falta también apoyo de la banca de desarrollo, esto es Nafin de Carlos Noriega y no se diga de la Financiera Rural de Baldemar Hernández y FIRA de Alan Elizondo para la agroindustria.

La “chatarrización” que en 2017 -último año que se aplicó-, significó desplazar 6,000 unidades, y que era entonces una gotita de agua, hoy sería para la industria una gran ayuda, máxime la problemática del “hombre camión”.

Pero además resulta que prevalece un enorme retraso para el trámite de placas con SCT, situación ligada a la dirección general del Autotransporte Federal que comanda Salomón Elnecavé Korish y que inició en marzo por el confinamiento. Ya pasaron seis meses sin que se abata el rezago.

Hay que esperar 90 días para “emplacar” un vehículo nuevo, lo que afecta la operación diaria del mercado, ya que quien va a sustituir su camión no puede hacerlo porque igual debe esperar el mismo plazo para dar de baja la unidad a reponer. Luz Elena Jurado, directora de Volvo Trucks, hizo ver que la industria ya ha propuesto a SCT de Jorge Arganis Díaz ayuda para incluso proporcionar computadoras, si ese es el problema.

Lo cierto es que éste otro gran freno para el rubro de camiones, más allá de la promesa de digitalizar el trámite. De todas, todas.

La carta a ANTAD-Walmart y tienditas golpe

Fue el lunes 12 de octubre cuando la dirección de Normas de Economía que lleva Alfonso Guati giró el oficio para inmovilizar queso y yogurt que no cumplen con la NOM 223 y NOM 181 en las tiendas de autoservicio. El conducto fue ANTAD vía Manuel Cardona, director de relaciones con el gobierno. Walmart de Guilherme Loureiro, que no pertenece a esa asociación, recibió un escrito similar. A estas alturas ya se retiraron las toneladas del producto cuestionado de firmas como Lala de Eduardo Tricio, Sigma de Rodrigo Fernández, Qualtia de Andrés Garza Herrera, Mondelez de Oriol Bonaclocha, Danone de Mariano Perotti, etc. Golpe millonario, ya que también tiendas de conveniencia y abarrotes deben desplazar esa mercancía. Obvio hay casos que se justifican, por lo que pagaron justos por pecadores. Queda por ver si el pequeño comercio cumple. En su caso un nuevo golpe a sus atribuladas finanzas, ya mermadas por la crisis.

Pronto RAI de Concamin e interés de Taiwán

Ayer Concamin de Francisco Cervantes emitió la convocatoria para su Reunión Anual de Industriales (RAI). Desde el martes 27 de octubre habrá actividades previas. Ya en forma seguirá de miércoles a viernes e inaugurará Alfonso Romo. Habrá cantidad de expertos internacionales, entre ellos hombres de negocios de Taiwán interesados desde hace tiempo en México. También se evaluará el Pacto de Oaxaca para impulsar el Sureste y el Centro-Bajío, alianza entre Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, SLP y Jalisco. Nodal el rol de Manuel Pérez Cárdenas, asesor de la presidencia de dicha confederación.