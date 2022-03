El pasado miércoles, transcurría la conferencia mañanera del presidente López Obrador cuando a las 8:40 horas sonó la alarma sísmica en Palacio Nacional. De inmediato, la ayudantía del mandatario puso a este y a los miembros de su gobierno presentes a resguardo en el patio central del recinto.

El Ejecutivo al emprender la salida del Salón Tesorería dijo: Vamos, quiero pensar que se refirió a toda la concurrencia sin discriminar a nadie. Mientras las reporteras y los reporteros tomaban sus cosas y se aprestaban a salir —para eso es la alerta— fueron conminados por el señor Marco Antonio Mosqueda a permanecer en sus lugares: “Siéntense, siéntense, tranquilos” —fue la orden—. Para mi sorpresa chicas y chicos de la prensa obedecieron sin protestar por el absurdo mandato.

“Sentados” —insistió el director de Protección Civil de la Presidencia de la República— “preparen sus cosas” –las tenían más que preparadas. “Sentaditos, por favor” —ay, gracias señor que amable. “Ahorita vamos a evacuar” — nosotros podemos aguantar aquí hasta que se nos caiga el techo encima. “Sentados, sentados”— insistió varias veces don Marco Antonio. Pasados ¡dos minutos con cinco segundos!; el funcionario —en cualquier parte del mundo civilizado hoy sería desempleado— indulgente ordenó: “A continuación vamos a evacuar el inmueble”.

En el patio central del edificio el presidente se enteraba que el sismo de 5.7 de magnitud tuvo como epicentro el municipio de Isla, estado de Veracruz, sin que se registraran desgracias personales ni daños importantes que lamentar.

Por supuesto que, una vez afuera de la estancia palaciega, el señor Mosqueda fue abordado por las reporteras y los reporteros y cuestionado por su inexplicable falta al protocolo de la alerta sísmica que existe para que las personas, independientemente de su profesión, se pongan en un lugar seguro. Su respuesta es una perla, insólita mezcla de Cantinflas y Kafka. Marco Antonio Mosqueda “Kaftinflas” respondió: “Como ustedes son periodistas andan detrás de la noticia, entonces van a salir corriendo. Nosotros manejamos ese protocolo de 60 o 40 segundos, dependiendo”. Pero estuvimos dos minutos —ripostó una periodista. “Por eso, es un minuto de la alerta sísmica, son 60 segundos. Otro minuto para que esté temblando y ya dejó de temblar y evacuamos”. Nosotros los tenemos sentaditos, tranquilos, no estamos expuestos a nada ahí”. (Y qué tal si pasara algo)

Por su respuesta, el señor Mosqueda, director de Protección Civil de la Presidencia de la República, pone en evidencia su ineptitud. También desempeñar un cargo de manera incompetente es un acto de corrupción.

Denominación de origen

Dos días antes del temblor, el lunes, en la mañanera, Andrés Manuel López Obrador, ingenuamente, pidió al Cártel Jalisco Nueva Generación que se cambie de nombre porque afecta a dicho estado. En esa lógica podría pedirle a La Familia Michoacana un cambio de denominación porque perjudica a las neverías que llevan ese gentilicio.

Mi amigo, el ingeniero Landeros, me envió un meme en donde se lee: “A petición de AMLO el Cártel Jalisco Nueva Generación, ahora se llamará Cártel del Bienestar”.

Extra cancha

Un cáncer del futbol importado de Argentina, las violentas barras de vándalos —que no de aficionados— que alejan a las familias del espectáculo, pelearon ferozmente durante el partido Querétaro vs. Atlas, provocando escenas de brutalidad que nos exhiben ante el mundo. No hay detenidos. Barbarie 1 – Decencia 0.

¿Con qué cara pedimos que haya paz en Ucrania si no podemos controlar la violencia en nuestro entorno?

Día Internacional de la mujer

“Joven o vieja, bella o fea, frívola o austera, la mujer sabe siempre el secreto de Dios”. Amado Nervo (1870-1919)

Punto final

Un estudio reveló que a siete de cada 10 mujeres les llevan el desayuno a la cama. Las otras tres ya salieron del hospital.