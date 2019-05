(Primera parte)

Cuando en 1997 se instauró el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), lo que en esencia sucedió fue la inclusión de la población trabajadora en el mercado financiero. En adelante, los trabajadores serían los responsables de ahorrar, obligatoria y voluntariamente, los recursos necesarios para financiar su pensión. Para ello, se buscó que ese ahorro se invirtiera bajo los criterios más rigurosos y sofisticados en materia de inversiones y riesgos. Por eso, se crearon las administradoras de fondos para el retiro (afores), como instituciones especializadas en invertir el ahorro pensionario de las personas trabajadoras.

Los marcos legales y regulatorios no sólo demandan a las afores una alta especialización de sus equipos, también definen el régimen de inversión bajo el cual se deben gestionar los recursos, a fin de asegurar un manejo prudencial del riesgo. Además, estos marcos legales y regulatorios exigen, a través de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), una férrea vigilancia del trabajo que realizan las afores.

Así, el SAR supone una puerta de entrada al mercado financiero. Si bien es cierto que es un sistema altamente regulado y supervisado, el comportamiento del sistema financiero y la gestión de las inversiones tienen efectos importantes en el ahorro de los trabajadores y, por ende, en la pensión a la que eventualmente se acogerán. Es en este escenario que la educación financiera cobra mucha relevancia entre la población mexicana.

El SAR, además de brindar la oportunidad de entrar al mercado financiero, abre importantes espacios para decisiones individuales. ¿Qué afore escojo? ¿Qué siefore prefiero? ¿Cuánto más debo ahorrar para la pensión que deseo? Todas son preguntas que ahora las personas deben responder. Para ello, la información y el conocimiento se vuelven la herramienta más importante. Dado que son decisiones que se toman pocas veces en la vida, igualmente son pocas las posibilidades de aprender con la repetición de prácticas, como podría suceder con otras decisiones financieras como obtener tarjetas de crédito o adelantos de nómina.

Sin embargo, hay mucho trabajo por hacer para que las personas participen en el mercado financiero de manera más informada. Según los resultados del índice Aegon sobre Preparación para el Retiro, del 2014, 17% de los mexicanos se autopercibe incapaz de comprender asuntos financieros sobre el retiro. Ese porcentaje contrasta con 5.1% que en promedio respondió lo mismo en los dieciséis países que se incluyeron en el estudio. No obstante, no se trata sólo de un problema de educación financiera, sino también de actitudes financieras. Es necesario que haya mayor disposición a conocer más de estos temas. Ese mismo estudio reveló, por ejemplo, que 21% de los mexicanos no tiene nada presente la necesidad de preparar su retiro, lo cual se aleja mucho de 3.9% que en promedio afirmó lo mismo.

En esta situación se enmarca la presente serie de columnas. En las próximas entregas el objetivo es explicar conceptos, procesos y disposiciones legales que permitan conocer mejor el mercado financiero. Finalmente, es ahí donde se está construyendo el patrimonio de los trabajadores para financiar su pensión. Es importante, entonces, que las personas conozcan más y mejor un mercado en el que están participando, de manera que tengan mayores herramientas de juicio para tomar decisiones.

