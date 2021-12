En esta columna, la última de este año, terminamos con la segunda parte de reflexiones y consejos financieros para un mejor 2022:

3. Muchas veces me he dado cuenta que las personas no tienen claro qué es lo más importante para ellos, es decir, cuáles son sus prioridades en la vida. Entonces, irónicamente, terminan tomando decisiones que los distraen y los alejan de ellas.

Alguna vez le pregunté a mi hermano, hace muchos años, si ya había iniciado su ahorro para el retiro. Me dijo que ganaba poco y no le alcanzaba. Pero bien que se iba de parranda: para eso sí tenía. Así hay muchas personas que dicen que no pueden ahorrar o invertir, pero sí pueden comprarse una pantalla plana a meses sin intereses durante el Buen Fin.

Lo cierto es que no conozco a nadie de mediana edad que no me haya dicho que se arrepiente de no haber iniciado su ahorro antes. No parecía importante, era una meta muy lejana.

Pero hay otras cosas. Alguna vez un agente de seguros me contó cómo una vez intentó vender un seguro de vida a uno de sus amigos cercanos, casado y con tres hijos pequeños. Él lo quería hacer, pero su esposa lo convenció de que no lo necesitaban. Poco después falleció y los hijos sufrieron (se tuvieron que cambiar de escuela, etc., porque con un sueldo en lugar de dos, simplemente no alcanzaba).

¿Tienes claro qué es realmente importante para ti? ¿Cuáles son – o deberían ser – tus prioridades? Recuerda: nuestros objetivos nos deben alcanzar – no alejar – de lo que verdaderamente es importante para nosotros.

4. La clave para tomar el control de tu dinero es que cada vez que recibas un ingreso, te hagas una sencilla pregunta: ¿Qué es lo que necesito que este dinero haga por mí, antes de que me vuelvan a pagar? Así de simple. No “presupuestes” tus ingresos o tus gastos del mes: eso no funciona. Hazlo únicamente con el dinero que tienes en mano hoy para gastar. Si te pagan por quincena, cuando te vuelvan a pagar, la siguiente quincena, te vuelves a sentar y haces la misma pregunta.

Al principio no es fácil porque sentirás que el dinero te falta, sobre todo cuando tocan pagos importantes como la renta o la hipoteca. Pero hazlo: esto te obliga necesariamente a priorizar. Poco a poco te irás acostumbrando. A esto le llamo yo hacer un plan de gastos.

Hay dos aspectos adicionales y fundamentales del plan de gastos que debes también tomar en cuenta:

a) Asigna una parte de lo que ganas a gastos irregulares, como el predial, las vacaciones o el regreso a clases. Es muchísimo más fácil pagarlos de “poquito en poquito” de tal manera que cuando se presenten, tengas el dinero para pagarlos en efectivo sin que te causen un desequilibrio y sin que te tengas que endeudar.

b) Recuerda que los planes siempre se pueden cambiar, porque la realidad nunca sucede exactamente como la habías planeado. Tu plan no está escrito en piedra y por el contrario, se tiene que ajustar a esa realidad. Además es una herramienta para tomar decisiones.

Por ejemplo: habías planeado 500 pesos para pagar el recibo de luz, pero llega en 700. ¿Qué vas a hacer? Ajustar tu plan, porque de todas maneras vas a tener que pagar 700 pesos, entonces tienes que sacar los 200 restantes de otro lado (bajarle a otra categoría de gasto).

Lo mismo sucede si de repente hay una “oferta” y te mueres de ganas de comprarte esos zapatos rebajados que tanto te gustan. Miras tu plan y ves si tienes dinero en otras categorías que puedas reasignar para comprarte tus zapatos. Así siempre mantienes el control y tomas decisiones de gasto informadas. ¿Qué otra cosa tendrías que sacrificar por esos zapatos?

Aprovecho para desearte un muy feliz 2022 para ti y tu familia.

contacto@planeatusfinanzas.com