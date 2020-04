Pemex debería aprovechar el recorte de 100,000 barriles diarios a la producción petrolera para reducir el gasto de inversión en exploración y producción en el 2020, opinaron los analistas económicos de BBVA, Arnulfo Rodríguez y Carlos Serrano.

En una nota para sus clientes comentaron que ello le permitiría incrementar su liquidez, contar con más margen para cumplir con el balance financiero aprobado por el Congreso y evitar incrementar su deuda financiera.

“Considerando el significativo aumento en los rendimientos de los bonos de Pemex, no es recomendable que la empresa haga emisiones de deuda desde la perspectiva de su balance financiero”, aseveraron.

Agregaron que mientras no se resuelvan los problemas estructurales de obsolescencia de plantas, bajo mantenimiento e ineficiencias laborales, un mayor procesamiento de barriles de petróleo para ser refinados por Pemex no parece ser una solución económicamente viable a la sustitución de importaciones de gasolinas y diésel.

En suma, el desplome de las últimas semanas en los precios del petróleo ha sido significativo para el sector público, por lo que estiman que los ingresos petroleros (cuando se incluye la estimación de ganancias derivadas de las coberturas petroleras del 2020) serán 20% menores al monto aprobado por el Congreso para este año.

La marca especializada en productos de higiene y cuidado personal Elite se suma a la lucha contra la pandemia del Covid-19, pues anunció que adquirió maquinaria para fabricar en su planta de Monterrey, Nuevo León, cubrebocas.

Esta nueva línea de producción le permitirá producir de forma mensual más de 1.5 millones de cubrebocas de tres capas, que en su mayoría serán donados a instituciones de salud del país y reservará una cantidad de cubrebocas necesaria para el uso y cuidado de sus propios colaboradores, según informó la compañía.

“Es importante señalar que el proceso de fabricación es completamente automatizado, es decir, no existe intervención humana en su elaboración; lo que garantiza alta exigencia sanitaria y tendrá una capacidad de entre 60 y 80 mascarillas por minuto”, indicó la marca que pertenece al Grupo CMPC en un comunicado.

Cada mascarilla estará compuesta por una capa exterior de non woven tipo spunbond, una capa intermedia (filtrante) de non woven tipo meltblown, una capa interior de non woven tipo spunbond, una barra nasal con tira de ajuste de metal cubierto con plástico y material elástico de sujeción.

El grupo fabrica papel higiénico, servilletas, toallas de cocina y pañuelos de las marcas Elite y Elite Professional; pañales y toallas húmedas para bebé marca Babysec y Softdreams, y pañales para adulto marca Cotidian.

El mayor productor de petróleo del mundo, Saudi Aramco, está en conversaciones para obtener un préstamo por 10,000 millones de dólares con el objetivo de financiar una adquisición de 70% de Saudi Basic Industries Corp (Sabic).

De acuerdo con tres fuentes bancarias, sería uno de los mayores negocios en la industria de la química mundial, la compra de la participación del control en Sabic con el fondo de riqueza del reino saudí por 69,100 millones de dólares.

Entre los bancos involucrados en las conversacionesestán HSBC y JPMorgan, así como prestamistas en el Golfo.

“La compañía saudí continúa revisando sus opciones financieras como parte de su curso normal de negocios, al tiempo que conserva prudentemente su balance prístino y su resistencia”, comentó una fuente.

Apple, que lleva Tim Cook, informó el martes que hará públicos los datos que puedan ayudar a informar a las autoridades sanitarias sobre si la gente está manejando menos durante las órdenes de confinamiento para reducir la propagación del nuevo coronavirus.

Los datos son recopilados contando el número de solicitudes de trazado de rutas que recibe Apple Maps, que está instalado en todos los iPhone, y se comparan con su uso pasado para detectar cambios en el volumen de la gente que maneja, anda o utiliza el transporte público en todo el mundo.

La información está siendo actualizada a diario y comparada con los datos de mediados de enero, antes de que entraran en vigor la mayoría de las medidas de aislamiento. Más de 90% de los estadounidenses está sometido a órdenes de quedarse en casa, mientras que también hay vigentes cierres en países de todo el mundo.

Los datos serán agregados de manera tal que no sean mostradas las peticiones de usuarios individuales, que no serán seguidos ni rastreadas sus localizaciones, señaló la firma.

Cinco de las mayores marcas de lujo en relojería, incluyendo Rolex, Patek Philippe y Chanel, decidieron retirarse de Baselworld, la gran feria de relojería de Basilea para crear un nuevo acontecimiento.

Junto a la casa de joyería Chopard y Tudor, una filial de Rolex, las marcas, que constituían parte de los pilares de la feria de relojería de Basilea, se darán cita en Palexpo, el centro de exposiciones y congresos de Ginebra, en abril del 2021.