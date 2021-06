Cuando nos referimos al crecimiento económico tendemos a asociarlo con factores como la inflación, las tasas de interés, el tipo de cambio y la inversión. Sin embargo, una discusión antigua relaciona el efecto que tienen las instituciones en el crecimiento económico de los países.

Múltiples estudios han analizado el efecto en el crecimiento económico de la existencia de instituciones que aseguran y dan certeza a los derechos de propiedad, garantizan la estabilidad de los costos transaccionales y dan certeza jurídica a las relaciones económicas.

Más recientemente se ha abordado la importancia de ciertos procesos institucionales en el surgimiento y estabilidad de mercados.

La existencia de instituciones que garanticen procesos políticos y electorales transparentes, garantiza la estabilidad de las transiciones gubernamentales y de mecanismos institucionales que dan continuidad a la política pública y a los procesos económicos; los que a su vez dan certeza a la vida cotidiana económica de las personas y las empresas.

En el estudio The Effect of Institutions on Economic Growth, de Ahmed y Masood, se analizaron 31 indicadores institucionales en 84 países durante cinco años.

Se analizaron tres conjuntos de factores de institucionalidad. El primero, denominado Factor de Institucionalidad y Renta de Políticas, está relacionado con los aspectos que aseguran la eficiencia burocrática y regulatoria, minimizando el potencial de corrupción y dando mayor certeza en la generación y operación de negocios.

El segundo, Factor de Renta Política, establece el grado en que el poder es garantizado por instituciones hacia las autoridades políticas y su relación con una efectiva rendición de cuentas; así como con la certeza institucional de que una mala autoridad no puede perpetuarse y puede ser removida de su cargo a través de mecanismos civiles e democráticos, así como que existen mecanismos para la participación política competitiva, justa e imparcial.

El tercer factor, denominado Factor de Tecnologías de Reducción del Riesgo, se refiere a las instituciones que reducen los costos implícitos asociados a proteger los derechos de propiedad y la fortaleza de la ejecución de los contratos existentes, afectando tanto a la prestación de servicios públicos, a las relaciones entre particulares y al Estado de derecho y la justicia.

El estudio encuentra una asociación positiva entre el crecimiento económico y el comportamiento favorable institucional. Mientras más sólidas las instituciones en estos tres ámbitos, mayor correlación con crecimiento económico sostenido. Se encontró también que, particularmente para economías emergentes, los Factores de Institucionalidad y Renta de Políticas y de Renta Política, son mas importantes para la creación y sostenimiento de condiciones que posibiliten el crecimiento económico de largo plazo.

Evidentemente, el estudio se refiere no sólo a la existencia formal de instituciones, sino la calidad de estas, que les permita cumplir los objetivos para los cuales fueron diseñadas.

Pero frecuentemente, en la crítica a las debilidades de ciertas instituciones y las expresiones más burdas de su manipulación, caemos en la tentación de pensar que su desaparición y sustitución por decisiones personales y discrecionales puede ser eficiente y más “justa”. Pero la experiencia histórica demuestra todo lo contrario y, ante ello, debemos cuidar la fortaleza de las instituciones y garantizar su mejora, no su desaparición.

raul@martinezsolares.com.mx