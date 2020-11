Quien verdaderamente está brindando es Elon Musk, presidente y fundador de Tesla, pues lanzó su propia línea de tequila por 250 dólares, botellas que se agotaron en unas cuantas horas en su tienda virtual.

Musk cumplió su promesa de vender “Tequila Tesla” dos años después de revelar sus planes en un tuit. Las imágenes muestran una botella brillante con forma de rayo, muy diferente a lo que había promocionado.

No es la primera vez que el multimillonario de Silicon Valley vende productos extravagantes en ofertas limitadas de una sola ocasión. Vendió lanzallamas a 500 dólares a principios de 2018, recaudando 10 millones de dólares para su emprendimiento de túnel de alta velocidad The Boring Company. Musk también había vendido antes 50,000 gorros de The Boring Company.

No obstante, los intentos de Musk por registrar la marca de la bebida en octubre de ese año fueron mal recibidos por los productores mexicanos.

El Consejo Regulador del Tequila (CRT) dijo que la propuesta inicial del nombre “Teslaquila” fue rechazada porque evocaba a la palabra “tequila” que está protegida por ser una denominación de origen, pero que tras dos años de negociaciones aceptaron “Tesla” y que ésta ahora es una marca certificada.

Trascendió que la primera fintech de América Latina, YellowPepper, es la nueva adquisición de la multinacional tecnológica Visa, con ella reforzará la capacidad para integrar múltiples sistemas de pagos en una “red de redes”.

Rubén Salazar, vicepresidente senior para Productos e Innovación de Visa en América Latina, dijo que la multinacional está definitivamente comprometida con la firma del acuerdo y solo queda cumplir con trámites de rutina.

El equipo de YellowPepper, encabezado por Serge Elkiner, se mantiene y la compañía va a seguir funcionando como hasta ahora.

El Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) finalizó el proceso de inscripción de solicitudes para el otorgamiento de créditos “Tradicionales” mediante el Sistema de Puntaje 2021, con un incremento de 17% en el número de registros respecto a la convocatoria 2020.

En total, 97,910 derechohabientes realizaron su inscripción para obtener un crédito “Tradicional” para adquirir una vivienda nueva, usada, para construcción o redención de pasivos.

Los primeros 15,000 créditos de esta convocatoria serán aprobados el 19 de noviembre en estricto orden de prelación para que los beneficiarios inmediatamente inicien los trámites para adquirir su vivienda.

La convocatoria del Sistema de Puntaje 2021 fue publicada el 15 de octubre pasado y cerró registros el 5 de noviembre.

LATAM Airlines, la mayor aerolínea de América Latina, reportó pérdidas por 573.1 millones de dólares en el tercer trimestre, ante el fuerte impacto de la pandemia de coronavirus.

LATAM explicó que los ingresos totales del grupo se desplomaron 80.8% a 512.9 millones de dólares entre julio y septiembre. En contraste, los ingresos de carga mejoraron casi 13 por ciento.

Ya en septiembre, el factor de ocupación en Brasil superó el 80% por primera vez desde el inicio de la pandemia.

En mayo LATAM se acogió a la protección por quiebras en Estados Unidos, debido al impacto de las restricciones por la pandemia y la firma mantuvo el pronóstico de culminar el proceso en un lapso de entre 12 y 18 meses.

Además a inicios de octubre se giraron los primeros 1,150 millones de dólares de los 2,400 millones comprometidos en el plan de financiamiento DIP (Debtor in possession) y actualmente avanzan en el proceso de reclamos de sus acreedores y la renegociación de flota.