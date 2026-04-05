Santos rescata empate ante América tras jugar con 10 hombres en la Jornada 13

Santos Laguna y América dividieron puntos en un duelo que fue de menos a más, correspondiente a la Jornada 13 del Clausura 2026. En el empate 1-1 en el Estadio TSM se vió dominio sin contundencia para las Águilas y carácter para unos Guerreros que resistieron en inferioridad numérica.

En la primera mitad ambos equipos se enfrascaron en un juego ríspido en la media cancha, con constantes faltas y pocas llegadas de peligro. Las defensas se impusieron sin mayores sobresaltos, reflejando en el marcador el 0-0 con el que se fueron al descanso.

Para el complemento, el partido cambió de ritmo. América comenzó a encontrar espacios y estuvo cerca de abrir el marcador con un potente disparo de Vinícius Lima que obligó a una gran intervención de Carlos Acevedo, quien mantuvo con vida a los locales en ese momento clave.

El punto de quiebre llegó al minuto 78, cuando tras una revisión en el VAR, el árbitro expulsó a Kevin Picón, dejando a Santos con 10 hombres en la recta final. América aprovechó de inmediato la superioridad numérica y, al 80’, Alexis Gutiérrez definió dentro del área para poner el 1-0 que parecía encaminar el triunfo visitante.

Reacción inmediata de Santos

Lejos de desmoronarse, Santos respondió con carácter. Apenas tres minutos después, al 83’, Cristian Dajome apareció en el área para firmar el empate con una gran definición que desató la euforia en la Comarca Lagunera.

El 1-1 final tuvo sabor a victoria para los locales, que lograron rescatar el resultado pese a la desventaja numérica, mientras que América dejó escapar una oportunidad de oro para sumar de a tres en la recta final del torneo.