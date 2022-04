El proceso de la sucesión ya está contrarreloj, parece ser la conclusión en el oficialismo, cuyas confrontaciones ejemplifica la contrademanda del exconsejero jurídico de la Presidencia Julio Scherer contra el fiscal Alejandro Gertz Manero.

Innegable el activismo de los aspirantes, enlistados y no enlistados, pero la profusa difusión de la contradenuncia de Scherer parece apuntar a la decisión de ir eliminando los cabos sueltos en casos que podrían resurgir en la campaña.

Complejo será que, al tiempo que Palacio neutraliza los sexenales cabos sueltos, haga medianamente creíble que la militancia decide la sucesión y evita que las ambiciones desatadas y el tribalismo en el ADN de Morena descarrilen el proceso. Como cambiar la llanta con el coche en movimiento.

Reforma Eléctrica: algo hay tras la derrota

Quien esto escribe no aspira a disputar las conclusiones de muchas y lúcidas inteligencias dedicadas al profesional análisis político de que la Reforma Eléctrica fue derrotada en el Congreso por errores de manejo en el proceso legislativo.

Simplemente al repasar toda la cronología de la iniciativa presidencial, quien esto escribe discrepa de la conclusión mayoritaria, sin ánimo de polemizar, simple y sencillamente porque con los años uno se vuelve díscolo.

Díscolo como es quien esto escribe, pese a desacuerdos con el Gobierno de la República admite su habilidad para la política electoral y electorera, ergo, hasta la narrativa oficial del tema es cortina de humo que intenta ocultar algo.

¿Suple la AFL-CIO al viejo corporativismo?

Con el discurso de ¡abajo los líderes charros!, el Gobierno de la República respalda el cumplimiento con las estrictas reglas laborales acordadas cuando en diciembre de 2018 accedieron a la firma del T-MEC.

Por supuesto, aprovechan la situación para desmantelar al viejo corporativismo priísta, sería un error no intentar reemplazarlo con líderes afines al oficialismo, pero en tiempo de crisis no es lo mejor para la inestabilidad sindical.

Por razones políticas, la titular de la SPTS Luisa María Alcalde debe encontrar el modo de evitar la desagradable sorpresa de que a los viejos líderes sindicales no los reemplacen dirigentes afines al oficialismo, sino afines a la norteamericana a la AFL-CIO.

NOTAS EN REMOLINO

El Secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O y Victoria Rodríguez, gobernadora del Banco de México tendrán que correr mucho el lápiz para que la inflación no vaya a ser pesado lastre en la campaña presidencial... No sería raro que este espacio se equivoque, pero se atreve a pronosticar que la Reforma Electoral será un bluf más del oficialismo. Con controlar el consejo general del INE se conformarán... Despropósito comparar la ley minera que “nacionaliza” el litio con la expropiación petrolera. Su dimensión histórica no tiene comparación, a menos que reescriban la historia... Las ceremonias del pasado fin de semana dejaron claro que la mayoría de las inversiones privadas en el proyecto del Istmo de Tehuantepec serán norteamericanas. Paradojas... El líder de Movimiento Ciudadano no ha definido su verdadero rol en lo que resta del sexenio... En estos tiempos que estamos obligados a reflexionar nuestras varoniles premisas sobre las mujeres, es pertinente este proverbio árabe: “Antes de poner en duda el buen juicio de tu mujer, fíjate con quien ha casado” ...