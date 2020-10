Aparentemente son cada vez más las personas que con base en los mismos números de enfermos y fallecidos de Covid se convencen de que es difícil que se contagien y mueran por causa de la enfermedad y más si no pertenecen a algunos de los grupos que han demostrado ser más vulnerables ante un ataque del virus.

Los números parecerían darles la razón

De Covid 19, hasta ayer 12 de octubre, habían muerto un millón 85,028 personas que representan apenas 0.014% de los 7,800 millones de habitantes del planeta. El número de enfermos era de 38 millones 22,412, el 0.49% de la humanidad.

En México han muerto 83,781 individuos, que representan 0.06% de los aproximadamente 129 millones de habitantes que tiene el país, y se han contagiado 817,503, el 0.63% de quienes viven aquí.

De acuerdo con los números arriba anotados, queda claro que son bajas las probabilidades de contraer esta enfermedad. Estas probabilidades hasta pueden pronosticarse porque existen calculadoras de riesgo que se han desarrollado para ello.

En México, el Instituto Mexicano del Seguro Social desarrolló el que puede utilizarse en www.imss.gob.mx/covid-19/calculadora-complicaciones.

Utilizando esta calculadora, resulta que yo me encuentro en alto riesgo para presentar un cuadro grave de Covid-19. Desafortunadamente, esta calculadora no me dice cuáles son mis probabilidades de contraer la enfermedad. Tampoco incluye el asma entre los padecimientos que de acuerdo con los expertos puede agravar un caso de Covid.

En Estados Unidos, el hospital Cleveland Clinic desarrolló una calculadora de riesgo con base en los datos obtenidos de unos 12,000 pacientes que se inscribieron en su registro de Covid-19 y puede utilizarse en www.riskcalc.org/COVID19.

De acuerdo a esta calculadora, mi probabilidad de contraer la enfermedad es de 2.2%, algo que entiendo mejor que lo que me dice la del IMSS.

Otra calculadora, desarrollada por microCOVID Project, utiliza los datos de infecciones más recientes de países y localidades (México incluido) y toma en cuenta el número de personas con que uno interactúa y el tipo de actividades que uno y los demás realicen. Esta calculadora puede utilizarse en www.microcovid.org y según ella mis probabilidad de enfermar es de 1.0% durante un año.

Hasta ahora las probabilidades de enfermar y hasta de morir por Covid son bajas pero no debe olvidarse que la pandemia apenas empieza, que el virus se esparce rápidamente y que conforme transcurran los días serán cada vez más las infectadas y que las probabilidades arriba anotadas aumentarán hasta llegar a niveles alarmantes.

¿Cómo enfrentarán la pandemia los gobiernos nacionales cuando el número de infectados represente al 10% de la humanidad, es decir 780 millones de personas? ¿Cómo afectará eso a las economías? ¿Cómo reaccionarán las sociedades cuando hayan muerto millones más de hombres, mujeres y niños?

No es el momento de bajar la guardia ni confiarse. Los meses invernales serán duros porque aumentarán los casos en donde muchas personas enfermen de Covid e influenza simultáneamente.

Los expertos serios, no los charlatanes que tanto abundan, nos advierten que lo que viene será más complicado de lo que hasta ahora hemos experimentado. Ojalá no fuera a ser así, pero mucho me temo que sí lo será.

