Canirac pide a Sheinbaum instalar mesa técnica para evaluar impacto de la jornada laboral

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) exhortó al gobierno de Claudia Sheinbaum que se instale una mesa técnica para evaluar los impactos de la reforma laboral, ya que el 96% de los agremiados son microempresas y podrían presentar impactos negativos por no poder absorber los costos.

La industria demandó a las autoridades implementar la ley de la reforma de la jornada laboral, con el ajuste en las 40 horas de forma gradual, con certeza jurídica y evaluación de impacto sectorial.

La industria restaurantera presenta características operativas particulares. El 96% de los establecimientos son microempresas, muchas de carácter familiar, que generan más de 2.1 millones de empleos directos en el país y operan los 365 días del año, con horarios extendidos y esquemas de múltiples turnos.

Por ello, cualquier modificación estructural requiere un análisis técnico detallado y esquemas de acompañamiento adecuados.

“Exhortamos a las autoridades a establecer una mesa técnica que permita evaluar los impactos de la reforma al sector, y construir de manera conjunta mecanismos para facilitar la transición e implementación en pequeñas y medianas empresas”, expuso el organismo empresarial.

Reiteró su disposición al diálogo institucional y a la construcción de mecanismos que permitan una implementación ordenada y viable para el sector.

Tras la aprobación en el Congreso Federal y en los Congresos locales de la reforma constitucional que establece la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas semanales, la industria restaurantera trabajará en el diseño de herramientas de acompañamiento para apoyar a los establecimientos en la transición hacia el nuevo esquema laboral, incluyendo orientación técnica y espacios de capacitación.

Durante el proceso de análisis previo, Canirac participó en los espacios convocados por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, aportando la perspectiva de la industria restaurantera y subrayando la importancia de que la transición se realice bajo criterios de gradualidad y certeza jurídica.

Al tratarse de una reforma constitucional, el proceso legislativo contempla aún su aprobación por parte de los congresos estatales y su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación, así como la armonización correspondiente en la Ley Federal del Trabajo, donde se establecerán los alcances específicos de su aplicación.