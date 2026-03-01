Buscar
El Economista
Empresas

Lectura 3:00 min

Canirac pide a Sheinbaum instalar mesa técnica para evaluar impacto de la jornada laboral

La industria restaurantera trabajará en el diseño de herramientas de acompañamiento para apoyar a los establecimientos en la transición hacia el nuevo esquema laboral.

main image

Ilustración EE: Nayelly Tenorio

Lilia González

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) exhortó al gobierno de Claudia Sheinbaum que se instale una mesa técnica para evaluar los impactos de la reforma laboral, ya que el 96% de los agremiados son microempresas y podrían presentar impactos negativos por no poder absorber los costos.

La industria demandó a las autoridades implementar la ley de la reforma de la jornada laboral, con el ajuste en las 40 horas de forma gradual, con certeza jurídica y evaluación de impacto sectorial.

Te puede interesar

La industria restaurantera presenta características operativas particulares. El 96% de los establecimientos son microempresas, muchas de carácter familiar, que generan más de 2.1 millones de empleos directos en el país y operan los 365 días del año, con horarios extendidos y esquemas de múltiples turnos.

Por ello, cualquier modificación estructural requiere un análisis técnico detallado y esquemas de acompañamiento adecuados.

“Exhortamos a las autoridades a establecer una mesa técnica que permita evaluar los impactos de la reforma al sector, y construir de manera conjunta mecanismos para facilitar la transición e implementación en pequeñas y medianas empresas”, expuso el organismo empresarial.

Te puede interesar

Reiteró su disposición al diálogo institucional y a la construcción de mecanismos que permitan una implementación ordenada y viable para el sector.

Tras la aprobación en el Congreso Federal y en los Congresos locales de la reforma constitucional que establece la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas semanales, la industria restaurantera trabajará en el diseño de herramientas de acompañamiento para apoyar a los establecimientos en la transición hacia el nuevo esquema laboral, incluyendo orientación técnica y espacios de capacitación.

Te puede interesar

Durante el proceso de análisis previo, Canirac participó en los espacios convocados por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, aportando la perspectiva de la industria restaurantera y subrayando la importancia de que la transición se realice bajo criterios de gradualidad y certeza jurídica.

Al tratarse de una reforma constitucional, el proceso legislativo contempla aún su aprobación por parte de los congresos estatales y su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación, así como la armonización correspondiente en la Ley Federal del Trabajo, donde se establecerán los alcances específicos de su aplicación.

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros NewslettersREGÍSTRATE AQUÍ
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete