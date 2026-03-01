Hijo del último sah de Irán insta a celebrar la muerte de Jamenei

El hijo exiliado del último sah de Irán instó el domingo a los iraníes a celebrar la muerte del líder supremo Alí Jamenei tras los ataques de Estados Unidos e Israel, con "cánticos nocturnos", aunque "preservando su seguridad".

En un comunicado en farsi e inglés en X, Reza Pahlavi, radicado en Estados Unidos, afirmó que la muerte de Jamenei el sábado, en el primer día de la guerra, significa que el régimen actual está ahora en "su último aliento".

Pahlavi, que no ha regresado a Irán desde la revolución islámica de 1979 que derrocó a la monarquía y dio paso a una república teocrática, se presenta como la persona llamada a encabezar una transición democrática hacia un país laico.

"Les pido que, preservando su seguridad, expresen su satisfacción y apoyo a la aniquilación de la República Islámica mediante cánticos nocturnos, y que griten sus demandas para el futuro de Irán", escribió Pahlavi, de 65 años, en X en el segundo día de los ataques de Estados Unidos e Israel.

"Mi fuerza viene de su fuerza y de su apoyo", escribió.

Pahlavi instó a los "funcionarios restantes de esta república del terrorismo" a entregar el poder sin derramamiento de sangre.

También tendió la mano a los iraníes fuera del país, pidiéndoles que intensificaran su apoyo al derrocamiento del gobierno.

"Obliguen al mundo a escuchar el apoyo del pueblo iraní a esta intervención humanitaria y nuestra exigencia de la caída total del régimen", señaló Pahlavi.

La oposición iraní sigue dividida y Pahlavi ha recibido críticas por su apoyo a Israel, tras realizar una visita en 2023 que fracturó un intento de unificar a los distintos sectores disidentes.

Pahlavi tampoco se ha distanciado nunca del carácter autocrático del gobierno de su padre. Mohammad Reza reinó en Irán entre 1941 y 1979, cuando fue depuesto con el advenimiento de la república islámica. Partió entonces al exilio, y murió en 1980 en Egipto.

En una columna en el Washington Post el sábado por la noche, Reza Pahlavi había agradecido al presidente Donald Trump por el ataque llevado a cabo horas antes y reafirmado que estaba dispuesto a dirigir una transición de poder en Irán.

Aseguró que se trataría únicamente de un papel transitorio, después de haber sido criticado por quienes temen que restablezca una monarquía.