¡Cómo has cambiado! Es lo menos que se puede decir del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, cuyo discurso se asemeja a sus lejanos días en los gobiernos de la Revolución Mexicana.

Mientras el gobierno lopezobradorista batalla para encontrar la fórmula que le permita responder a la agresividad de la Casa Blanca sin dañar gravemente a México, Muñoz Ledo ya agarró monte.

Acusa al presidente de incumplir la ley al ordenar que la cancillería invada facultades de Gobernación. Y luego propone una reforma constitucional que hace imposible el cumplimiento con el acuerdo de Washington. Y dejó un fuerte olor a azufre.

Tienen que definir “auténtica democracia”

No atienden los legisladores los recelos de grupos opositores, las ONGs e instituciones autónomas por las ansias que les consumen para cambiarle hasta el modo de andar a las elecciones y a la democracia mexicana.

El mexiquense, excolaborador de Padrés en Sonora y hoy converso morenista, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, aduce que hay que achicar todo para que se cumplan las metas de la austeridad. Pobre argumento cuando de elecciones limpias se trata.

No está mejor el coordinador de los diputados morenistas, Mario Delgado, quien asegura que con el achicamiento de todo el sistema electoral tendremos “una auténtica democracia”. Quizá, para entenderlo, debiera explicar cómo concibe esa “democracia”.

¿Cuánto cambiarán prioridades de la 4T?

La crisis en la relación con Washington ha creado una demanda adicional de recursos que, ciertamente, si no aceptamos lo de “tercer país seguro”, generará una enorme presión sobre el gasto del presupuesto federal.

Nos dicen que con los ahorros será suficiente, pero a juzgar por las declaraciones de funcionarios de varios niveles, el hecho es que, pese a los ahorros, el margen de maniobra del presupuesto es muy estrecho.

Tanto que, no son pocos quienes están seguros de que las exigencias de gasto por la crisis migratoria serán de tal dimensión que es posible, sólo posible, que se tenga que hacer una rigurosa revisión de las prioridades obras y proyectos sexenales.

NOTAS EN REMOLINO

El equipo especial para el cumplimiento del acuerdo con Washington tendrá que ser muy cuidadoso con las cifras de migrantes que entran a México y que le dan al canciller Ebrard. No es por intrigar, pero desde hace tiempo que pululan en nuestra frontera sur agentes de casi todas las agencias de seguridad de Estados Unidos. No duden que ellos también llevarán su cuenta y la reportarán a la Casa Blanca... Una pena que los acusados por la Fiscalía General de la República por traficar con personas y de organizar las grandes caravanas que ingresaron a México hayan sido liberados ayer. Y lo que son las cosas, todavía se dicen “presos políticos” del régimen de la 4T... El gobernador del Banco de México anunció que se sancionará a las instituciones financieras que no han tomada medidas para reforzar la ciberseguridad... Si no quieren que sus consignados sean liberados prontamente, los gobiernos federal y estatales, incluido el de CDMX, tendrán que invertir, y mucho, en contar con un cuerpo de peritos forenses bien calificados... No se entiende por qué se venden todas las aeronaves del gobierno federal y se carece de ellas en varias dependencias para tareas fundamentales, como el combate a incendios forestales...