Grupo Vasconia, productor de artículos de aluminio y acero para el hogar y otros sectores, recibió una mejora en la perspectiva de su calificación crediticia por parte de la agencia mexicana HR Ratings.

La calificadora cambió la perspectiva de Grupo Vasconia de 'Negativa' a 'Estable', debido a la obtención de un refinanciamiento por 1,000 millones de pesos (50.2 millones de dólares), que mejoró la proyección del refinanciamiento de su deuda de corto y mediano plazo, al tiempo que reducirá la métrica de servicio de la deuda obligatoria para 2022 y 2023.

Al mismo tiempo, HR Ratings confirmó las calificaciones crediticias de deuda en 'HR A' y de 'HR2' de largo y corto plazo, respectivamente.

La fintech Stori, cuyas tarjetas de crédito se dirigen a la inmensa mayoría de las personas que carecen de cualquier tipo de crédito formal en México, planea invertir 175 millones de dólares para crecer en 2022 en el país mientras aumenta su cartera de clientes y contrata a más personas.

Sólo el 31% de los 126 millones de habitantes de México tiene algún tipo de crédito, y los que lo tienen, suelen usar tarjetas de tiendas departamentales o de conveniencia, según el Inegi.

Stori extiende una línea de crédito al 99% de los solicitantes después de una verificación de antecedentes que estudia una combinación de factores como dónde viven y cómo se ganan la vida.

Stori, que cuenta con el respaldo de inversionistas como los estadounidenses GGV Capital y Goodwater Capital, espera expandirse en al menos otro país latinoamericano en los próximos dos años.

Los mexicanos con trabajos informales o mal historial crediticio suelen llamar a muchas puertas antes de que se les apruebe un préstamo.

La fintech mexicana tiene 1 millón de clientes y la mayoría son titulares de tarjetas de crédito por primera vez, mientras que Nubank cuenta con alrededor de 1.4 millones de clientes en México y el 60% de ellos tenía alguna otra tarjeta antes de contratar sus servicios.

CNN lanzó su servicio de transmisión de noticias CNN+ con una mezcla de caras conocidas como Anderson Cooper y Chris Wallace, series originales y nuevas funciones, como el "Club de entrevistas", donde los espectadores plantean sus propias preguntas a los expertos.

El pionero de las noticias por cable busca capitalizar la confluencia de dos tendencias: la creciente popularidad de la transmisión de video y el crecimiento de las suscripciones digitales de las principales organizaciones de noticias.

Con la adquisición de "The Athletic", The New York Times informó en febrero que había superado los 10 millones de suscriptores, la mayoría de los cuales son suscriptores exclusivamente digitales.

El lanzamiento se da pocos días antes del cierre anticipado de la venta de la empresa matriz de CNN, WarnerMedia, a Discovery.

Chris Licht, el productor ejecutivo de "The Late Show with Stephen Colbert" en CBS, se convertirá en presidente y director ejecutivo de CNN Global en mayo.

El servicio de suscripción hizo su debut en Estados Unidos en Amazon Fire TV y en dispositivos Android y Apple, y cuesta 5.99 dólares al mes. Quienes se suscriban dentro de las primeras cuatro semanas reciben un 50% de descuento de manera permanente hasta que dejen de suscribirse.

CNN+ ofrecerá una combinación de programación en vivo, a pedido e interactiva, con énfasis en su propio contenido original.

Corporación Actinver, una financiera enfocada en banca patrimonial y corporativa, anunció el nombramiento de Enrique Madero como director general de su subsidiaria Operadora Actinver, en carácter de interino.

Madero, quien es presidente del Consejo de Actinver y director general de la sociedad, ocupará así de manera temporal el cargo que dejó vacante Diego Tarrats Guerrero, quien renunció el pasado 28 de febrero.