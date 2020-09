Debido al impacto de la pandemia en la aviación, será hasta mediados del 2023 cuando el número de pasajeros reflote, y peor hasta 2024 en lo que hace a vuelos.

Las líneas aéreas del orbe han recortado aviones, lo que se ha convertido en un embudo para la carga hoy con 50% y hasta 70% menos de capacidad.

Además la falta de infraestructura tiende a complicarse quizá para el primer trimestre del 2021, cuando se espera haya ya una vacuna para el Covid-19.

Habrá que transportar unas 8,000 millones de dosis para lo que se necesitarán miles de aviones para llevarlas a temperaturas bajo cero.

De ahí las oportunidades que se visualizan para los operadores de carga especializados. Le platicaba del nuevo avión para DHL de Antonio Arranz.

La firma que lo opera bajo los lineamientos de la multinacional es MasAir, compañía que realizó su primer vuelo en abril de 1992, o sea que cumplió 28 años.

Fue parte de una coinversión con Latam que lleva Roberto Alvo y se separó en 2018 con la llegada del fondo de inversión Discovery Américas que fundaron Carlos Mendoza y Harry Krensky que hoy tiene la mayoría.

De hecho Krensky es presidente de MasAir, en tanto que Thomas Baldwin es su timón financiero. Al frente de la carguera está Luis Sierra Arriola, quien heredó todo el bagaje de esa industria de su padre Luis Sierra Padilla.

Obvio hay agresivos planes para triplicar al 2024 las ventas de esta aerolínea al ensanchar su capacidad instalada de 55,000 toneladas, vía también un buen margen de utilización.

Hoy cuenta con dos aviones que vuelan a diario desde LA y Miami y que hace contacto con CDMX, Guadalajara y otras ciudades como Bogotá y Quito.

Recién su consejo aprobó un plan de inversiones para crecer en los próximos cuatro años. De momento viene un tercer avión y luego en 2021 otros seis con la idea de llegar a 14 unidades, básicamente B-367. Si se calcula unos 6 millones por el arrendamiento de cada aparato se llega a una inversión de 70 mdd.

MasAir quiere convertirse en un eslabón que conecte desde México hacia Asia, Europa y AL. Logró la certificación PSO-EASA para Europa, cuenta con el IOSA que otorga la IATA y recién obtuvo la CCAR-129 para China.

Así que MasAir tras las oportunidades que ya genera esta crisis.

Pide rubro minero interlocutor a Márquez

Desde hace un par de semanas el rubro minero se reunió con Graciela Márquez de Economía, para solicitarle que no obstante la desaparición de la Subsecretaría de Minas haya con ellos un interlocutor. Ya se fue Francisco Quiroga y aún no hay una respuesta. Cierto, la funcionaria se ofreció a tratar directamente con el gremio, pero por su agenda quizá no resulte práctico. En las gestiones participaron Camimex de Fernando Alanís, la Asociación de Ingenieros de Minas que lleva Sergio Almazán y la Mining Task Force de la Camcham a cargo de Armando Ortega.

Recortes a la plantilla de HSBC

Desde antes que comenzara la pandemia la banca comenzó a recortar personal debido a la recesión. Ya con la actual crisis, dicho proceso ha continuado. Una institución que mantiene la depuración de su plantilla es HSBC que preside Jorge Arce con siete meses en el timón.

Fintech Ualá por reducir efectivo

Y ayer 29 de septiembre, se formalizó la llegada de la aplicación financiera argentina Ualá que fundó Pierpaolo Barbieri. Su misión es reducir el efectivo en operaciones cotidianas, máxime la baja penetración bancaria. La fintech ofrece una tarjeta de débito a cualquier usuario mayor de 18 años.

Beyruti firma alianza con The Valuable 500

GINgroup de Raúl Beyruti acaba de firmar una alianza con The Valuable 500, organización a favor de las personas con discapacidad. Fue fundada por Caroline Casey e impulsa una campaña global orientada a empoderar a más de 1.3 billones de personas en ese estatus.