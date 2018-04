El próximo domingo, al celebrarse el primero de los tres debates entre los aspirantes a la Presidencia organizados por el INE, se pondrá a prueba un formato que, presuntamente, los hará menos acartonados.

Para moderarlos han sido escogidos tres periodistas, Denisse Maerker, Azucena Uresti y Sergio Sarmiento, los cuales, según las reglas, podrán interrumpir alguna perorata con la cual un aspirante intente eludir una pregunta.

Estarán a prueba los cuatro candidatos y la candidata, por supuesto, pero también los moderadores lo estarán, porque de su desempeño depende que luego, en los posdebates no se vuelvan blanco de críticas porque alguien, delirante, pone en duda su imparcialidad.

¿La verdad? No sabemos quién espía

Alguien, a través del INAI, intenta revivir aquel asunto del programa Pegasus, un equipo que, según informaciones desde el exterior y replicadas aquí con singular entusiasmo, se utilizó para tareas de inteligencia, pero también, dijeron, para espiar a periodistas y adversarios del gobierno.

Como suele ocurrir en estos casos, bastas las inferencias de un medio extranjero para que aquí nadie se atreva a poner en duda la veracidad de las informaciones. En realidad, no se probó el espionaje a ciudadanos mexicanos.

Como sea, es un hecho que hay en el mercado todo tipo de equipos para escuchas ilegales. Para adquirirlos basta tener el dinero. Y no falta quien afirme que no pocos mexicanos los han adquirido, lo cual nos lleva a concluir que ya no sabemos quién nos espía.

Piden seguridad dos presidenciales

Ayer recibió el Instituto Nacional Electoral las solicitudes de la candidata presidencial independiente Margarita Zavala y del candidato priísta José Antonio Meade para que le pida a la Secretaria de Gobernación les proporcione seguridad.

Fueron informados que el trámite para que sus equipos de campaña se pongan de acuerdo con el Estado Mayor Presidencial sobre la asignación de los respectivos destacamentos llevará tres días.

Es una decisión responsable. En este espacio se ha señalado como irresponsables a los aspirantes presidenciales que dicen no necesitar custodia profesional, porque cada día se encona más el ambiente político y nunca se sabe.

NOTAS EN REMOLINO

Faltan doce días para que termine el período ordinario de sesiones del Congreso y cada día es más larga la lista de nombramientos y aprobación de nombramientos que tienen pendientes las dos Cámaras… Por cierto, lo único que no dejarán pendiente, pese al lloriqueo de algunas ONG, es la ley de comunicación social, pues serían los primeros legisladores en ser sancionados por la Suprema Corte si no la aprueban… Los partidarios de López Obrador advierten con inquietud que en el debate del domingo todos se lanzarán contra él. Claro, ¿creían que no tiene costo ser el puntero en las encuestas?... Bien lo explicó Tatiana Clouthier. López Obrador ha usado taxis aéreos para viajar entre ciudades no comunicadas entre sí. En el norte, donde las distancias son muy grandes, el uso de la avioneta taxi es más común de lo que se cree en el Altiplano… En Cuba ya está listo el relevo generacional en los altos mandos del gobierno. Una diplomacia inteligente, no sesgada, del gobierno de México puede de alguna manera ser actor en esa transición… Revelan en el INE que Armando Ríos Pitter a la hora de revisar las firmas que le habían rechazado apenas hizo una visita, se retiró y no ha regresado. Y luego despotrica…