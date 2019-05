“Por combatir la corrupción”, se dijo ayer en Palacio Nacional para justificar el atraso en la impresión de los libros de texto gratuito, preocupante atraso, pues deben estar en todas las escuelas dentro de 90 días, cuando empieza el próximo ciclo escolar.

En la carrera para mostrar quién es el más austero, la SEP regateó con los papeleros hasta que éstos le hicieron rebajas sólo para malbaratar, pero se perdió tanto tiempo que están en carrera contra el tiempo.

Todos ayudarán, dijeron. Sí, en la distribución, como siempre lo ha hecho el Ejército, pero, ¿y la impresión? ¿Cuánto costarán más turnos? La obsesión de ahorro puede ocasionar que, por primera vez en 60 años, empiece el próximo ciclo escolar y no hayan terminado con la distribución de libros.

Contaminación: insoluble, sin coerción

Es cierto que hasta que se nos vino encima la contingencia ambiental se dio cuenta el gobierno que desde febrero está vacante una posición clave en la coordinación de acciones ante las contingencias. Habrá nombramientos en la Came, informan.

Aún así, es una simplificación atribuirle toda la responsabilidad por la contingencia actual y las subsecuentes a las autoridades capitalinas, estatales y federales. Sí tienen culpa por timoratas, porque no se atreven a tomar medidas drásticas.

Mientras no apliquen medidas coercitivas, los habitantes de la megalópolis no haremos nada para cumplir con las más elementales reglas que al menos contribuyan a reducir los actuales índices de contaminación. Hace falta coraje político.

Fútil, un periodo de sesiones adicional

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres, ha propuesto una medida que parece buscar hacer más eficaz y eficiente la tarea de los diputados y senadores, mediante la implantación de un periodo adicional de sesiones.

Quizá bastaría ampliar un poco los actuales periodos ordinarios, pero un periodo adicional vendría a obstaculizar la otra tarea de diputados y senadores. Con la posibilidad de reelección tienen que acudir a sus distritos y estados para cortejar a sus electores.

Un periodo adicional de sesiones es para comodidad de los coordinadores de las bancadas, quienes tienen dificultades para imponer la disciplina que implica que haya buen trabajo en comisiones, donde, por cierto, se deciden las cosas, no en los plenos de las Cámaras.

NOTAS EN REMOLINO

Al paso que va el gobierno de la 4T, es difícil que para todos los temas dejen de ver a través del espejo retrovisor, para culpar al pasado de todos los males de la República. Nada ha ocurrido hasta hoy que los haga pensar en cambiar la narrativa... Se dice que el próximo viernes, en la mañanera, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dará nombres de quienes son investigados por lavado de dinero. Uno supone que al mismo tiempo presentará la denuncia ante un tribunal, para que luego no se le caigan los casos por violaciones al debido proceso y culpe a los jueces... Es posible que el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, deba aclararle a la titular de la SPTS, Luisa María Alcalde, que el asesinato del líder de trabajadores de la petroquímica Gilberto Muñoz Mosqueda es de jurisdicción estatal, no federal, o quizá de la FGR de Gertz Manero... Dijo el presidente López Obrador que emitirá un decreto para “renunciar” a la facultad de condonar impuestos. Sabe bien que el decreto es un gesto simbólico, porque la facultad seguirá existiendo, aunque él no quiera ejercerla... Si los amagos del INE de aplicar multas al PRI se concretan, el instituto podría arruinar al partido. Quizá de eso se trata...

