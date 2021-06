Sólo 24 universidades mexicanas aparecen entre las 1,300 que contiene el QS World Rankings 2022 que se difundió hace unos días. El QS, junto con el Times Higher Education World University Rankings (THE) y el Academic Ranking of World Universities (Shanghai Ranking), es uno de los índices más influyentes en lo que a la calificación de universidades del mundo se refiere.

Las universidades son evaluadas de acuerdo con cinco factores, recibiendo cada uno un peso específico (el cual se anota entre paréntesis): 1. Reputación académica (40%); 2. Reputación entre empleadores de los egresados (10%); 3. Número de profesores con relación al número de estudiantes (20%); 4. Número de referencias al profesorado en revistas académicas, científicas y especializadas (20%); 5. Proporción de profesores y estudiantes internacionales (10%).

Las 24 universidades mexicanas y el lugar que ocupan en el índice son: UNAM (105); Tecnológico de Monterrey (161); Panamericana (entre el 551 y 560); Anáhuac (entre el 601 y 650); Iberoamericana (entre el 701 y 750); Instituto Politécnico Nacional e Instituto Tecnológico Autónomo de México ITAM (ambos entre el 751 y 800); Autónoma Metropolitana UAM, Autónoma de Chapingo, U Autónoma del Estado de Hidalgo, Autónoma del Estado de México, U de Guadalajara y Universidad de las Américas Puebla UDLAP (entre el 801 y 1,000); Benemérita U Autónoma de Puebla, Autónoma de Nuevo León y U de Monterrey (entre el 1,001 y 1,200); ITESO U Jesuita de Guadalajara, Autónoma de Yucatán, Autónoma de Baja California, Autónoma de Querétaro UAQ, Autónoma de San Luis Potosí, Autónoma de Morelos, U de Guanajuato y U de Sonora (entre el 1,201 y 1,300).

¿Cómo se compara México con otros países de América?

En el QS se incluyen 177 universidades de Estados Unidos. Cinco de ellas aparecen entre las 10 mejores del mundo: Massachusetts Institute of Technology MIT (1), Stanford U (3), Harvard U (5), California Institute of Technology Caltech (6) y U of Chicago 10).

De Canadá aparecen 28. Tres de ellas entre las mejores 50 del mundo: U of Toronto (26), McGill U (27) y U of British Columbia (46).

Para los países latinoamericanos anoto el número de universidades incluidas en el ranking, cuál es la mejor de cada país y, entre paréntesis, el lugar que ocupa en el ranking.

Argentina: 24, U de Buenos Aires (69); Bolivia: 2, U Católica Boliviana y U Mayor de San Andrés (entre los lugares 1,201 y 1,300); Brasil: 27, U de Sao Paulo (121); Chile: 20, Pontificia U Católica de Chile (135); Colombia: 19, U de los Andes (236); Costa Rica: 3, U de Costa Rica (entre el 531 y 540); Cuba: 3, U de la Habana (entre el 501 y 510); Ecuador: 7, U San Francisco de Quito (entre el 751 y 800); Honduras: 1, U Nacional Autónoma de Honduras (entre 1,201 y 1,300); Panamá: 3, U Tecnológica de Panamá (entre el 801 y 1,000); Paraguay: 1, U Nacional de la Asunción (entre el 1001 y 1200); Perú: 8, Pontificia U Católica del Perú (395); Uruguay: 4, U de Montevideo (469); Venezuela: 5, U de los Andes – Mérida (entre el 801 y 1,000).

Las universidades latinoamericanas están muy atrás de las principales de EU y Canadá y eso afecta a sus estudiantes porque cada vez más empresas utilizan los rankings para determinar la calidad profesional de los egresados y los sueldos que percibirán.