A lo largo del camino me he encontrado con personas que han perdido mucho dinero con sus inversiones. Algunas actúan motivadas por el miedo o por sus propios prejuicios, pero muchas se dejan guiar, ciegamente, por recomendación de un “especialista”.

No hay nada de malo con tener asesores, pero jamás debemos olvidar que éste es un consejero que nos debe dar elementos para tomar una decisión de inversión consciente. No toma las decisiones por nosotros, no debemos dejarlo.

Pensemos un momento en otro tipo de expertos, como un maestro. ¿Dejaríamos que él educara a nuestros hijos por nosotros, sin entender la manera como lo hará? Ahora pensemos en un cirujano. ¿Dejaríamos que nos opere sin saber qué nos va a hacer? Entonces, ¿por qué hacemos eso con nuestro dinero, que tanto trabajo nos cuesta ganar?

La verdad de las cosas es que, tristemente, gran parte de los problemas financieros que las personas tenemos nace por actuar de manera irresponsable con respecto a nuestro dinero.

Un buen ejemplo de esto es el caso de Pedro, quien me contactó porque al revisar su estado de cuenta notó una disminución considerable en el valor de su portafolio. Quería ver si podía demandar a la casa de Bolsa por perder su dinero. Me quedé atónito cuando le expliqué que 80% de su portafolio estaba en acciones de empresas que cotizan en Bolsa y él no lo sabía. Por otro lado, su desempeño había sido mejor al del mercado en el mismo periodo.

De este ejemplo podemos fácilmente observar, primero, que Pedro no tenía para nada claros sus objetivos de inversión. Ni siquiera sabía cómo estaba invertido su dinero, a pesar de que había firmado su cuestionario de perfilamiento y había elegido un portafolio modelo.

Desde mi punto de vista, esto es una gran falta de responsabilidad en el manejo de su propio dinero. Cuando uno invierte, debe tener expectativas y conocer qué esperar de su portafolio, en las buenas y en las malas. Porque los mercados tienen ciclos.

Pero esto no sólo pasa en inversiones, también en otros ámbitos de las finanzas personales, como los créditos. Muchísima gente está endeudada con varias tarjetas de crédito al tope y préstamos de nómina que ya no pueden pagar. Se han metido en una espiral de consumo: todo se puede comprar a cómodas mensualidades sin intereses, con dinero prestado por los bancos. Se nos olvida que tenemos que pagarlo de nuestro ingreso futuro y que no debemos pedir prestado más de lo que podemos pagar. Esto también denota una falta de responsabilidad en el manejo de su dinero (en la enorme mayoría de los casos).

Pero hay más. Por ejemplo, aquellos quienes no supieron proteger su patrimonio. En México, tristemente, menos de 5% de las casas está asegurado. Por ello, muchas personas perdieron su hogar —su activo más valioso— durante los sismos del 2017. Es triste, pero es una realidad en nuestro país.

Hace algunos años tuve una experiencia cercana. A un amigo querido le robaron su coche junto con su computadora, tableta y celulares, prácticamente a la entrada de su casa. Dos ladrones se le acercaron con pistolas cuando se estaba bajando del vehículo tras haberlo estacionado. El automóvil era de modelo muy reciente y lo había pagado de contado. Me quedé frío cuando me dijo que no lo tenía asegurado. Un coche casi nuevo (menos de dos años), en la Ciudad de México. ¿A quién se le ocurre? Esa es otra muestra perfecta de la falta de responsabilidad en el manejo de nuestro dinero.

Ésta ha sido nada más una introducción que nos permite ver por qué tenemos que hacernos cargo de nuestro propio dinero, para no caer en este tipo de problemas (y muchos otros). Es fácil echarle la culpa a los demás. Recordemos, aunque tengamos consejo y asesoría de expertos, que pueden ser muy valiosos, las decisiones las tenemos que tomar nosotros, porque las consecuencias de las mismas recaen, precisamente, en nosotros.

En las siguientes entregas estaremos desglosando una serie de reglas básicas sobre seguridad financiera que nos permitirán tener una mejor relación con nuestro dinero.

