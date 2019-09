Al margen de la Asamblea General de la ONU, el presidente Donald Trump tuvo una reunión bilateral con el primer ministro de Pakistán, Imran Khan, durante la misma, según nota de la AFP, el magnate neoyorquino se quejó por el Premio Nobel de la Paz 2009 que le otorgaron a su antecesor Barack Obama, “inmediatamente después de su ascenso a la presidencia y él no tenía idea de por qué lo consiguió. Eso fue en lo único en lo que estuve de acuerdo con él” –dijo el susodicho.

Antes había manifestado que él “recibiría un premio Nobel por muchas cosas (sic) si lo otorgaran de manera justa, pero no lo hacen”. Para que tan importante personaje no siga resentido con la Academia Sueca, no sea que en una de esas le imponga aranceles a Suecia o no permita la entrada a Estados Unidos a los que se les conceda el galardón, tengo aquí una lista de premios que le pueden entregar al ignorante magnate: Premio Nobel de Matemáticas, por dividir a la sociedad estadounidense. Premio Nobel de Literatura, por los libros que le escriben y él publica con su nombre. Premio Nobel de Ginecología, por la forma en la que sujeta a las mujeres, según presume. Premio Nobel de Ingeniería, por la construcción del muro fronterizo. Premio Nobel de Química, por convertir su política internacional en mierda. Habrá que dárselos lo más pronto posible antes que el Congreso de EU le aplique el impeachment –juicio político que culmina con la destitución.

Posteriormente, no obstante que tenía planeado no asistir, ya que andaba por ahí, se dio una vuelta por el salón donde se celebraba la Cumbre del Clima, al entrar fue captado por los ojos de pistola de Greta Thunberg, la voz más poderosa del movimiento internacional contra la crisis climática. Greta es una adolescente, casi una niña de 16 años, de nacionalidad ¡sueca! (No sé por qué pero me late que si el troglodita mandatario supera el juicio político de exoneración que al parecer es un hecho, en Estados Unidos estará prohibido usar los zapatos llamados suecos).

También va a motivar la envidia del xenófobo y racista mandatario, lo que ayer informó El Economista, respecto a que la chica Thunberg y la asociación Yanomami Hutukara fueron premiadas con el galardón Right Livelihood, que otorga una organización ¡sueca! y que es considerado el ¡Nobel alternativo!

Al pronunciar el discurso para el que fue invitada a la Cumbre, Greta fue contundente y les reclamó a los líderes del mundo: “Yo no debería de estar aquí, debería de estar en la escuela del otro lado del océano. Sin embargo, ¿vienen a mí en busca de esperanza? ¡Cómo se atreven! Ustedes han robado mis sueños y mi niñez con sus palabras vacías. Y, sin embargo, yo soy una de las afortunadas. La gente está sufriendo, la gente está muriendo. Ecosistemas enteros están colapsando. Estamos en el inicio de una extinción masiva y lo único de lo que ustedes pueden hablar es de dinero”.

La joven-niña sueca terminó su discurso de manera rotunda: “Ustedes nos están fallando, pero los jóvenes estamos empezando a entender su traición. Los ojos de todas las generaciones futuras están sobre ustedes y, si eligen fallarnos, yo digo que nunca los perdonaremos. No dejaremos que se salgan con la suya en esto. Aquí y ahora mismo es donde trazamos la línea. El mundo está despertando y el cambio está en camino, les guste o no”.

Greta Thunberg está diagnosticada, desde los 12 años, con el síndrome de Asperger, una modalidad de autismo. Sin embargo, su condición –que no es enfermedad- no ha sido impedimento para que tome conciencia de que el planeta que habitamos está siendo sistemáticamente destruido. Fue su empecinamiento –característica de la condición Asperger- el que la hizo comprometerse con la causa ambientalista de manera tal que prohijó las huelgas escolares por el medio ambiente que, a su vez, devinieron en un movimiento mundial que el pasado 20 de agosto se manifestó en 160 países de la Tierra.

Precisamente por ser Asperger, su conmovedor discurso en la ONU fue motivo de escarnio por personas ignorantes y, sobre todo, por los odiadores profesionales –haters-, que embarran de violencia las redes sociales. La llamaron débil mental, perturbada, inestable, loca, violenta, obsesiva compulsiva, explotada por sus padres. Ataques producto del desconocimiento. El Asperger, reitero, es una condición de vida, no un problema mental, ni una enfermedad como lo calificó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La actriz, Pati Navidad, a través de su Twitter opinó que la ONU está manipulando a Greta para que la gente crea y acepte el calentamiento global como una verdad cuando no lo es. Según Pati, que como actriz no representa ni su verdadera edad, existe un arma llamada HAARP, manejada y controlada por la élite y por los militares –sin decir de qué país- que es la causa real del calentamiento global. Con ella –declara- provocan huracanes, tornados, sequías etc. Tampoco revela cuál es el objetivo de ocasionar tantas desgracias.

En mi opinión, la señora Navidad, opacada por actrices más jóvenes y bellas que están como para una Noche Buena, siente la necesidad de llamar la atención a como dé lugar.