Aunque palabras como “sin principios”, “amoral” y “mentiroso serial” parecen describir con precisión al primer ministro británico saliente, también describen con precisión a líderes políticos más exitosos. Para explicar la caída de Johnson, debemos considerar dos factores específicos de nuestro tiempo

LONDRES – Casi todas las carreras políticas terminan en fracasos, pero Boris Johnson fue el primer ministro derrocado por su comportamiento escandaloso, y eso debiera preocuparnos.

Las tres caídas más notables de líderes británicos durante el siglo XX se debieron a factores políticos: en el caso de Neville Chamberlain, fue por el fracaso de su política de apaciguamiento; el fiasco de Suez obligó a renunciar a Anthony Eden en 1957; y Margaret Thatcher cayó en 1990 porque la resistencia popular contra el impuesto de capitación persuadió a los tories del Parlamento de que no podían volver a ganar con ella como líder.

Es cierto, Harold Macmillan se hundió en 1963 debido al escándalo sexual de Profumo, pero ese caso implicó a un ministro de Guerra y posibles violaciones a la seguridad nacional. Edward Heath y James Callaghan perdieron las elecciones después de su fracaso económico en la década de 1970. Tony Blair debió renunciar por la debacle de Irak y la impaciencia de Gordon Brown por sucederlo. A David Cameron lo hirió el Brexit y a Theresa May su incapacidad para concretarlo.

No hay eventos de este tipo que expliquen la caída de Johnson.

David Lloyd George, un líder mucho más significativo que Johnson, es el único que puede competir con él en affaires. Pero aunque la venta de escaños en la Cámara de los Lores, sus métodos administrativos chapuceros y la deshonestidad habían debilitado a Lloyd George, la causa inmediata de su caída (hace exactamente un siglo) fue el manejo inapropiado de la crisis de Chanak, que llevó a gran Bretaña y Turquía al borde de la guerra.

La comparación más familiar que podemos hacer es con el presidente estadounidense Richard Nixon. Cada jugarreta de Boris Johnson recibe rutinariamente el apodo de “gate” por el robo en Watergate, que puso fin a la carrera de Nixon.

John Maynard Keynes tildó a Lloyd George de “granuja”; Nixon negó serlo, en una famosa declaración. Ni él ni Johnson fueron granujas en el sentido técnico (no fueron declarados culpables de crímenes), pero a Nixon lo hubieran sometido a juicio político en 1974 si no renunciaba y Johnson recibió una multa de 50 libras esterlinas por infringir las normas de los confinamientos. Por otra parte, los tres mostraron desprecio por las leyes para cuya defensa y respeto los habían elegido, y por las normas de conducta que se esperan de los funcionarios públicos.

Nos cuesta describir sus defectos de carácter: “falto de principios”, “inmoral” y “mentiroso serial” parecen ajustarse a Johnson, pero también describen a otros líderes políticos más exitosos. Para explicar su caída tenemos que considerar dos factores específicos de nuestros tiempos.

El primero es que ya no diferenciamos las cualidades políticas de las personales. En la actualidad, lo personal es en realidad político: los fracasos personales son, ipso facto, políticos. Ha desaparecido la diferencia entre lo público y lo privado, entre los sentimientos subjetivos y la realidad objetiva, y entre las cuestiones morales y religiosas y las que deben ocupar al gobierno.

La política pasó al mundo que antes ocupaba la psiquiatría. Esto se tornó inevitable cuando el bienestar económico socavó su antigua base clasista. Ahora los espacios que abandonó la política de la distribución fueron ocupados por cuestiones de identidad personal derivadas de la raza, el género y las preferencias sexuales, entre otras. En vez de ocuparse de la desigualdad, la tarea de la política pasó a ser la reparación de la discriminación.

Johnson es tanto una creación como una víctima de la política de identidad. Su retórica se centró en “equiparar” y en “nuestro Servicio Nacional de Salud”. Pero, en la práctica, su personalidad fue el contenido de sus políticas. Ningún líder británico anterior hubiera despilfarrado su capital moral en fechorías triviales e intentos por cubrirlas, porque sabían que debían protegerlo para situaciones trascendentales. Pero los eventos trascendentales ahora están relacionados con la propia persona, cuando se percibe que alguien tiene fallas, a eso se reduce la historia.

La personalidad de Johnson como política también fue una creación de los medios. En el pasado, los periódicos, en líneas generales, informaban noticias; ahora se centran en las personalidades y las crean. Este cambio generó una relación corrupta: las personalidades usan los medios para promocionarse y los medios exponen sus debilidades para vender ejemplares.

El mercado de los chismes sexuales y financieros siempre fue grande, pero incluso la vieja “prensa sensacionalista” reconocía una esfera de cuestiones públicas prioritarios. Ahora los chismes son las cuestiones públicas.

Este cambio transformó radicalmente la percepción del público de las cualidades que debe tener un líder político. Los líderes políticos de las generaciones anteriores no eran, de ningún modo, mojigatos. Mentían, bebían, fornicaban y aceptaban sobornos, pero todos quienes estaban preocupados por la política reconocían que proteger la esfera pública era importante. Los defectos morales de los líderes, en su mayor parte, se protegían del escrutinio, a menos que fueran atroces. E incluso cuando la gente se enteraba de ellos, los perdonaban, siempre que los líderes cumplieran su cometido político.

La mayoría de las ofensas que llevaron a la renuncia de Johnson nunca se hubieran publicado en el pasado, pero hoy la doctrina de la responsabilidad personal justifica que se deje a los líderes políticos al desnudo. Cada desacierto y cada desliz que los aparta de la expresión correcta se convierten en una “desgracia” o “vergüenza” capaz de destruir su credibilidad. La capacidad de las personas para funcionar en la esfera pública depende de la privacidad, cuando eso desaparece, también lo hace su capacidad para actuar con eficacia cuando es necesario.

El otro nuevo factor es que ya no se considera a la política como una vocación sino como un trampolín hacia el dinero. Los medios se obsesionan más por cuánto ganan los políticos que por evaluar si son dignos de sus puestos. Eso afecta inevitablemente las expectativas de quienes tienen ambiciones políticas y las que el público tiene de ellos. Se dice que Blair ganó millones como orador y consultor desde que dejó el puesto. En línea con los tiempos que corren, The Times estimó cuánto podría ganar Johnson como orador y por contratos para publicar libros, y cuánto más ganaría que May.

En su discurso de renuncia, Johnson trató de defender en términos tradicionales al “mejor trabajo del mundo”, mientras se quejaba de que resultaba “excéntrico” que lo apartaran de su cargo a mitad de camino de cumplir sus promesas. Pero su defensa del cargo de primer ministro sonó poco sincera, porque su carrera no fue testimonio de sus palabras.

Su caída no se debió solo a la falta de moralidad, sino también a la falta de rumbo político que se le atribuyen. En el caso de Johnson, lo personal simplemente deja al descubierto el vacío de lo político.

El autor

Robert Skidelsky, miembro de la Cámara de los Lores británica y profesor emérito de Economía Política en la Universidad de Warwick, fue director no ejecutivo de la empresa petrolera rusa privada PJSC Russneft entre 2016 y 2021.Copyright: Project Syndicate, 1995 - 2022

