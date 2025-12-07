UBS podría recortar otros 10.000 empleos hasta 2027: reporte

UBS podría recortar otros 10,000 puestos de trabajo de aquí a 2027, informó el domingo el diario suizo SonntagsBlick, que no aclaró de dónde había obtenido la información.

En respuesta al reporte, UBS no confirmó esta cifra, pero dijo que "mantendrá el número de recortes de puestos de trabajo en Suiza y en todo el mundo lo más bajo posible".

"Las reducciones de puestos se llevarán a cabo en el transcurso de varios años y se lograrán principalmente a través de la jubilación anticipada, la movilidad interna y el traslado de funciones externas", sostuvo la compañía.

UBS ha estado recortando puestos de trabajo como resultado de la integración con Credit Suisse, que compró en 2023.

Una reducción de 10,000 puestos de trabajo equivaldría a un recorte del 9% del total de empleos del banco suizo, que contaba con unos 110,000 empleados a finales de 2024.