Hoy entrevisté a un Presidente. Iván Duque, de Colombia. La conversación por demás interesante. Sobre el robo de combustible. Sobre la solidaridad de Colombia con México. Sobre la lucha contra el terrorismo.

Bien plantado. Como deben ser los grandes líderes, fue desarrollando sus ideas. No quería dar recetas. Más bien compartirle a México la experiencia de un país que hace una década, vivió la misma situación que nosotros, allá en manos del narcotráfico. Aquí, aún no queda bien claro de parte de quién.

Colombia, es una de las más importantes economías de la región. Junto con Perú, es vista por algunos estrategas como “parte de la línea de emergentes de próximo despegue”, apenas detrás de Brasil, Chile y México.

Si me piden usar una imagen para describir su nivel de desarrollo económico y tamaño de aportación al PIB regional, son como los tigres asiáticos de los 90… lejos de China, pero entrenándose para alcanzarla.

La “China” de América, es Brasil

Durante su participación en el Foro de Davos, el presidente Duque no tuvo encima los reflectores del Congress Hall, que es el auditorio más grande de tooodo el Centro de Convenciones donde anualmente asisten 3,000 líderes mundiales a Davos.

Ese escenario, es el top del top; es decir, el único sitio que el Foro Económico Mundial (WEF; por su sigla en inglés) designa a los líderes más importantes, entre los más importantes (y no estoy exagerando) que cuentan con el derecho de admisión en este sitio de esquí alpino.

Solo se utiliza este Congress Hall, para la premiación de los Crystal Awards; y las conferencias de los mayores líderes mundiales. Léase Estados Unidos; la canciller de Alemania; el presidente Chino y más recientemente, el martes 22 de enero, por ejemplo, fue el escenario donde se sentaron a escuchar al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Y aunque se enojen algunos por esta mención, un día, quizá del año 2016, es el lugar donde Klaus Shwab, CEO del World Economic Forum, dispuso escuchar a Enrique Peña Nieto, portador de la mayor bateria de reformas que permitirían el desarrollo de la inversión.

El Presidente Duque participó también en una sesión conjunta con los otros cuatro presidentes latinoamericanos que asisten al Foro 2019, en el salón Sanada, mucho más pequeño, y cercano al Congress Hall. Es decir, fue orador con los otros mandatarios asistentes: Lenin Moreno, presidente de Ecuador; Mario Abdo Benitez, Presidente de Paraguay y Carlos Alvarado Quesada, Presidente de Costa Rica, y Martin Vizcarra, del Perú; que estrenan su mandato este año.

Y salta el tigre

Exponiendo en un inglés perfecto y fluido, el interés de Colombia para ser el foco de la Globalización 4.0 de América Latina, así fue como se presentó el mandatario ante los medios en la sala de prensa del Media Village, la “oficina” temporal de corresponsales y reporteros asistentes.

En pocas palabras, Colombia pinta para ser “el hub” de alto desarrollo tecnológico en América Latina. Segundo socio comercial de China en la Región, miembro de la Alianza del Pacífico con México, Chile y Perú y competidor de alto rendimiento en competitividad de su capital humano y pymes, según Addeco; y joven promesa para otorgar uno de los mejores ambientes para hacer negocios en la región.

¡Casi lo olvido! El presidente de Brasil, se dirigió al auditorio… en portugués. Les dije que saltaba el tigre colombiano.

Hoy señores, entrevisté a un presidente. El de Colombia. País hermano en muchos sentidos, donde están varios de mis más entrañables amigos.

De mis apuntes

Cuando era niña, los alumnos más destacados recibían de premio conocer al Presidente de México y visitar Los Pinos. Modestia aparte, en toda la primaria tuve solo tres nueves de calificación, en quinto. Si vieran mi boleta general, toda está llena de dieces. Pero nunca me llevaron a conocerlo.

—Ahora que lo pienso, qué bueno, porque me habría tocado visitar a López Portillo.

El premio, me enteré años más tarde, era solo para alumnos de escuelas públicas.

Fue hasta el año 2000, que mi sueño comenzó a cristalizar. Exactamente, cuando recibí la orden de localizar al presidente electo, Vicente Fox, para entrevistarle. “Está de gira por Berlin con sus asesores. Consigue una declaración, aprovechando que estás por allá”, me dijo mi jefa, Andrea Ornelas. Yo estaba tomando un curso con el gobierno de Alemania. Me tomaría un post completo contarles cómo lo localicé, y luego, cómo logré la entrevista. Mentiría si les contara qué me dijo. Eso no lo recuerdo. Solo tengo bien claro cómo la gente en el lobby de su hotel se caía en aplausos cuando él entró. Era el presidente que había sacado al PRI del poder. Y todos lo sabían ¡En Alemania!. No eran paleros. Me consta. Y mandé la entrevista.

Luego, en 2016, aquí en el Foro de Davos, en un vuelo de conexión en Paris, coincidí con Felipe Calderón. Me habló sobre la Reforma Energética que el congreso del PRI le bateó cuando fue su presidente. “Si la hubieran aprobado cuando el precio del barril estaba arriba de los 100 dólares, otra habría sido la historia de México”, me dijo.

Y en mi primer Foro de Davos, en 2015, Ernesto Zedillo, accedió a retratarse conmigo. No doy entrevistas. Pero si quieres, acompáñame a la conferencia donde voy a participar. También entrevisté a presidentes de México.

Nos leemos pronto. Reportera trabajando, con 14 grados bajo cero… se va. Este blog, mi trabajo en Davos, y cada entrevista, es dedicada para mis hijas. Comentarios, sugerencias o charlas, favor de buscarme en @morales_yoly